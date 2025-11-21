Bucătarul unei grădinițe din Cluj, prins cu o farfurie de droguri în mașină. Bărbatul are antecedente

Bucătarul unei grădinițe din Cluj-Napoca a fost prins cu o farfurie de droguri în mașină. În trecut, acesta a mai fost condamnat pentru onducere sub influența drogurilor, conducere fără permis, refuz de prelevare de probe biologice și conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.

În cazul de față, sentința a fost pronunțată marți, 18 noiembrie 2025, de judecătorii de la Tribunalul Cluj și poate fi atacată cu apel, scrie publicația Clujenii.

Conform anchetatorilor, problemele bucătarului au început în noaptea de 10 spre 11 martie 2022, când, puțin după miezul nopții, polițiștii l-au oprit pe un drum comunal, după ce au observat că era dezorientat la volan.

După ce i-au controlat mașina, polițiștii au găsit în torpedou o farfurie cu o pulbere albă, iar asupra lui au fost descoperite o țigară și un rest de țigară artizanală, care conțineau cannabis.

Bărbatul nu a dorit să dea declarații în timpul urmăririi penale, invocând dreptul la tăcere, însă a acceptat evaluarea de către specialiști antidrog.

Aceștia au consemnat că inculpatul consuma alcool și droguri încă din adolescență, având episoade repetate de consum, și au recomandat includerea lui într-un program de consiliere și tratament.

În faza de judecată însă, bucătarul a recunoscut fapta în totalitate și a cerut procedura simplificată, ceea ce i-a redus limitele de pedeapsă.