Video „L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa

Unul dintre cei mai vânați lideri ai rețelelor de trafic de droguri din Ecuador, a fost prins în Malaga după ce și-a falsificat moartea și a fugit în Europa, a anunțat președintele ecuadorian.

Wilmer Chavarria, cunoscut sub numele de „Pipo” și considerat șeful grupării Los Lobos, fusese declarat mort în 2021, în perioada pandemiei de COVID-19, însă reușise să obțină o identitate nouă și să se stabilească în Spania, potrivit Sky News.

Președintele Daniel Noboa a precizat că operațiunea de arestare a avut loc duminică, în colaborare cu poliția spaniolă.

Acesta a explicat că, deși ascuns în Europa, Chavarria ar fi continuat să conducă operațiuni criminale în Ecuador.

Potrivit lui Noboa, acesta „a coordonat transporturi de droguri, a ordonat asasinate și a desfășurat activități de extorcare împotriva minelor de aur din Ecuador”.

Pe rețelele de socializare, șeful statului a transmis un mesaj dur la adresa traficantului.

„Chavarria s-a ascuns în Europa în timp ce a ordonat crime în Ecuador. Unii l-au dat drept mort, dar noi l-am căutat în propriul său iad”, a spus acesta.

Ministrul de Interne, John Reimberg, susține că „Pipo” este responsabil pentru cel puțin 400 de victime și că, între 2011 și 2019, a dirijat rețele criminale chiar din închisoare.

Los Lobos, care numără aproximativ 8.000 de membri, a fost inclusă recent pe lista organizațiilor teroriste de autoritățile americane. Gruparea este acuzată de implicare în asasinate politice și de colaborare cu Cartelul Jalisco Noua Generație din Mexic.

În ultimii ani, Ecuadorul s-a transformat într-un punct central pentru traficul de cocaină către alte continente, iar violența s-a intensificat semnificativ.

Între ianuarie și septembrie 2025, autoritățile au confiscat peste 146 de tone de droguri, iar numărul omorurilor a crescut cu mai mult de 36% față de anul anterior.

În lupta pentru rutele de trafic, grupările criminale au vizat politicieni, funcționari și jurnaliști.