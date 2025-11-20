search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Peste 200 de kilograme de cocaină, descoperite de scafandri ascunse sub o navă care se îndrepta spre Europa

Scafandrii din Columbia au descoperit o cantitate mare de cocaină sub o navă care se pregătea să plece spre Europa, a anunțat marți marina columbiană.

Scafandrii au scos la suprafață drogurile FOTO: X
Scafandrii au scos la suprafață drogurile FOTO: X

Membrii echipajului marinei dintr-un port de pe coasta Pacificului au efectuat o inspecție subacvatică a navei comerciale cu destinația Europa, confiscând cu succes peste 200 de kilograme de cocaină, au declarat oficialii militari pe rețelele de socializare.

În timpul inspecției subacvatice, scafandrii de la stația de pază de coastă Buenaventura au găsit șapte „saci suspecți” sigilați care conțineau narcotice, a declarat marina militară, scrie CBS News.

Oficialii au publicat fotografii ale confiscării, arătând imagini cu scafandrii recuperând drogurile, precum și zeci de pachete așezate pe sol.

Confiscarea a avut loc la doar câteva zile după ce marina a anunțat că a confiscat peste șapte tone de droguri de pe două bărci rapide și o navă semi-submersibilă, sau așa-numitul „narco sub”, tot în Oceanul Pacific. Oficialii au publicat imagini și videoclipuri ale operațiunii, în care se vedeau mai multe pachete la bordul unei bărci și presupușii suspecți predându-se și fiind scoși din apă.

Luna trecută, administrația Trump a anunțat sancțiuni împotriva președintelui columbian Gustavo Petro și a membrilor familiei sale, acuzându-l pe lider că „a permis cartelurilor de droguri să înflorească”. Sancțiunile au urmat după luni de tensiuni între președintele Trump și Petro cu privire la deportările migranților americani și atacurile asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Americii de Sud.

Într-o conversație exclusivă cu CBS News în octombrie, Petro a afirmat că unii dintre cei uciși în atacurile SUA asupra presupuselor ambarcațiuni de traficanți de droguri erau civili nevinovați și a reiterat acuzația sa că atacurile încalcă dreptul internațional.

„Este ușor să ucizi muncitorii din această industrie”, a spus Petro. „Dar dacă vrei să fii eficient, trebuie să-i capturezi pe șefii acestei industrii”.

Casa Albă a negat că civili nevinovați au fost uciși în atacurile asupra ambarcațiunilor.

Administrația pentru Combaterea Drogurilor afirmă că aproximativ 90% din cocaina care ajunge în SUA provine din Columbia, iar domnul Trump l-a acuzat pe Petro, spunând că acesta nu a reușit să țină sub control cartelurile de droguri care operează în țara sa.

„M-au insultat”, a declarat Petro pentru CBS News. „Și asta în mod repetat, dar tot ce pot face este să fiu sincer.”

