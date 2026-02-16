search
Luni, 16 Februarie 2026
Focar de infecție la ferma de bizoni din Recea-Cristur: zeci de animale moarte, în stare de putrefacție.

0
0
Publicat:

Ferma de bizoni din Recea-Cristur, prezentată în 2014 drept cea mai mare din Europa de Est, s-a transformat, la 12 ani distanță, într-un adevărat focar de infecție. Fotografii realizate recent în zonă arată numeroase exemplare de bizoni și cerbi moarte, aflate în stare avansată de putrefacție sau reduse la schelete.

FOTO: Alexandru Cernea
FOTO: Alexandru Cernea

Echipa TVR a filmat în interiorul fermei și a alertat autoritățile. Rămășițele animalelor sunt vizibile inclusiv de la marginea drumului și sunt lăsate în voia păsărilor de pradă.

„E o amenințare pentru sănătatea oamenilor, pentru sănătatea animalelor de interes cinegetic din afara țarcului. E un focar de infecție aici”, a declarat Horea Petrehuș, președintele Asociației Cinegetice pentru Cercetarea Habitatelor.

Potrivit sursei citate, situația a fost discutată în regim de urgență la primărie.

„Tocmai ce am primit informații că la Primăria Recea-Cristur, chiar în aceste momente, se va discuta problema de aici pentru că a trecut mai bine de o oră de când am sunat la 112”, a precizat acesta.

Ferma, inaugurată în 2014, promitea atunci să adăpostească aproximativ 2.000 de capete de bizoni și să devină un fond de vânătoare exclusivist. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească motivele pentru care animalele au ajuns să moară abandonate.

Contactat telefonic, primarul comunei Recea-Cristur, Alexandru Rus, a declarat că numărul angajaților a scăzut semnificativ. „Număr de angajați să știți că au avut 20. Din câte știu acum sunt vreo 5. A fost și o iarnă mai grea. Ca mâncare am văzut că au. Au depozit de baloți, siloz, tot timpul le duc mâncare. Apoi din ce motive au murit… este și un dosar penal și nu vreau eu să mă pronunț”, a spus edilul.

După semnalarea situației, o comisie mixtă formată din autorități competente a intrat în fermă pentru a identifica zonele în care se află animalele moarte.

Medicul veterinar Lukacs Laszlo a explicat că unele animale încă sunt evaluate: „Am pus perfuzie, am recoltat sânge pentru anumite boli, să facă la DSV și după aia o să revenim să vedem dacă mai are o șansă sau nu.”

În urma unei prime verificări, ar fi fost identificate peste 70 de rămășițe de bizoni și cerbi. Ancheta este în desfășurare.

