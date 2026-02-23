Detalii despre operațiunea care a dus la uciderea lui „El Mencho” și a provocat haos în Mexic

Un val de violențe a izbucnit în mai multe state din Mexic în weekend, după uciderea liderului Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, determinând autoritățile americane să emită alerte de securitate, iar pe aleși americani să avertizeze asupra unor posibile represalii. Luni, autoritățile mexicane au furnizat mai multe detalii despre operațiune.

Autoritățile mexicane au confirmat că testele ADN au stabilit identitatea lui Oseguera Cervantes în urma unei operațiuni militare desfășurate în localitatea Tapalpa, statul Jalisco, la aproximativ 270 de kilometri sud-est de orașul Puerto Vallarta. Ministrul mexican al Apărării, Ricardo Trevilla, a declarat că informațiile care au condus la raid au provenit din cercul unei persoane apropiate.

El Mencho conducea una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, pe care autoritățile americane o acuză că introduce metamfetamină și fentanil în Statele Unite. Moartea sa a provocat confruntări violente între membrii cartelului și forțele de securitate în cel puțin 20 de state mexicane.

Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale arată coloane de fum în apropierea unor destinații turistice populare, în timp ce în fundal se aud focuri de armă.

Departamentul de Stat al SUA a emis un ordin prin care cetățenii americani din mai multe regiuni sunt sfătuiți să rămână la adăpost, invocând „operațiuni de securitate în desfășurare, blocaje rutiere și activități criminale”. Avertismentul a vizat destinații turistice majore precum Puerto Vallarta, Cancun, Playa del Carmen și Tulum.

Blocaje rutiere din cauza vehiculelor incendiate au fost raportate în mai multe zone. La Guadalajara, peste 1.000 de vizitatori ai grădinii zoologice a orașului au rămas blocați peste noapte după ce drumurile principale au fost închise. Douăzeci și unu de autobuze cu familii și copii au rămas parcate în incinta grădinii zoologice, sub protecția poliției și a forțelor armate, până la organizarea unei escorte.

„A fost îngrozitor”, a declarat turista Ángeles Martínez pentru The New York Times. „Vizitam animalele când telefoanele noastre s-au umplut brusc de alerte despre ce se întâmplă afară.”

Un meci din prima ligă feminină de fotbal din Mexic, între Club Necaxa și Querétaro Femenil, a fost suspendat duminică după ce s-au auzit focuri de armă în apropierea stadionului, jucătoarele retrăgându-se de urgență la vestiare.

Reacții politice în SUA

Senatorul republican din Ohio, Bernie Moreno, a scris pe platforma X că a primit „rapoarte îngrijorătoare” potrivit cărora membri ai cartelurilor ar vâna cetățeni americani în Puerto Vallarta. El a avertizat că, dacă vreun american va fi rănit în Mexic, vor urma „represalii violente și decisive din partea SUA”. Moreno a cerut, de asemenea, suspendarea negocierilor comerciale în cadrul Acordului SUA-Mexic-Canada (USMCA) până la stabilizarea situației.

Președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, îndemnând autoritățile mexicane „să intensifice eforturile” împotriva cartelurilor și a traficului de droguri.

Turiști blocați

Turiști americani și canadieni au semnalat anulări de zboruri și dificultăți în părăsirea zonelor afectate. Unii au apelat la rețelele sociale pentru a cere companiilor aeriene să suplimenteze cursele din Puerto Vallarta.

Organizația nonprofit United Cajun Navy, cu sediul în Louisiana, a declarat că a fost contactată de persoane care solicită ajutor pentru rude „blocate” în Mexic. Totuși, organizația a precizat că, deși este specializată în intervenții în caz de dezastre, „extragerile din zone ostile din străinătate nu fac parte, de regulă, din capacitățile noastre operaționale”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a afirmat că se așteaptă ca zborurile să fie reluate luni sau marți, inclusiv cele către și dinspre Puerto Vallarta.

Forțele de securitate rămân desfășurate în mai multe state, în timp ce violențele continuă. Atenția s-a îndreptat și asupra Rosalindei González Valencia, fosta soție a lui Oseguera Cervantes și figură proeminentă în cadrul CJNG, a cărei locație este momentan necunoscută.

Locuitorii din orașele afectate au raportat prezența unor indivizi înarmați pe motociclete și schimburi de focuri. Imagini distribuite online arată confruntări armate între membrii cartelurilor și forțele de securitate mexicane în apropierea unor centre urbane și zone turistice.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind operațiunile în desfășurare, însă oficialii avertizează că măsurile sporite de securitate vor rămâne în vigoare.

Pontul care a condus autoritățile la El Mencho

Autoritățile mexicane au declarat că un pont a dus la operațiunea care s-a soldat cu moartea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, faimosul lider și cofondator al cartelului Jalisco New Generation (CJNG), într-o confruntare violentă în vestul Mexicului duminică.

Misiunea, descrisă de oficiali ca fiind apogeul unei investigații complexe, a venit după luni de muncă de intelligence vizând cercul apropiat al lui Oseguera. Potrivit secretarului mexican al Apărării, generalul Ricardo Trevilla Trejo, anchetatorii au identificat o persoană cheie cu acces la ascunzătoarea liderului cartelului pe 20 februarie. Persoana în cauză era iubita unuia dintre cei mai de încredere asociați ai lui Oseguera.

Acest fir a condus autoritățile către un complex de cabane izolate la periferia orașului Tapalpa, o zonă montană din statul Jalisco, unde opera cartelul.

Sâmbătă, pe 21 februarie, femeia a părăsit proprietatea, dar informațiile indicau că Oseguera rămăsese în incintă împreună cu membrii echipei sale de securitate. Confirmarea prezenței sale a permis Forțelor Aeriene Mexicane și Forței de Reacție Imediată a Gărzii Naționale să planifice o operațiune rapidă și coordonată înainte ca acesta să dispară din nou

Președintele Claudia Sheinbaum a confirmat că Statele Unite au oferit sprijin informațional înaintea misiunii, dar a subliniat că nu au participat forțe terestre americane. „Nu a existat nicio participare a forțelor americane,” a spus Sheinbaum. „A existat doar un schimb de informații.” Casa Albă a declarat, de asemenea, că sprijinul SUA s-a limitat la furnizarea de informații.

Operațiunea

Operațiunea militară s-a bazat în principal pe forțe terestre, sprijinite de o unitate aeromobilă și de suport aerian. Elicopterele au fost poziționate strategic, dar nu au intrat în spațiul aerian din statul Jalisco pentru a nu da naștere unor suspiciuni înainte ca trupele să stabilească controlul la sol.

După ce au stabilit un perimetru de securitate în jurul complexului de cabane, forțele mexicane s-au apropiat pentru a-l aresta pe Oseguera. A izbucnit un schimb de focuri intens, pe măsură ce militanții cartelului au încercat să respingă trupele.

Opt membri ai CJNG au fost uciși la fața locului în timpul confruntării inișiale, iar doi soldați mexicani au fost răniți, a spus generalul Trevilla. Pe măsură ce forțele de securitate s-au apropiat, Oseguera și câțiva locotenenți au fugit într-o zonă împădurită din apropiere, declanșând o urmărire prin vegetația densă.

„El Mencho a plecat, lăsând în urmă un grup cu o cantitate mare de arme,” a declarat Trevilla reporterilor. „A fost un atac foarte violent efectuat de grupul criminal organizat. Forțele militare au respins atacul.”

Unitățile de Forțe Speciale l-au localizat în cele din urmă pe Oseguera în pădure. Oficialii au confirmat că a fost ucis în timpul confruntării.

Violențe în Jalisco

Operațiunea a declanșat un val de violențe în statul Jalisco. Omar García Harfuch, secretarul mexican pentru Securitate și Protecție Cetățenească, a raportat șase atacuri coordonate împotriva autorităților duminică.

„Douăzeci și cinci de membri ai Gărzii Naționale, un gardian de închisoare și unul de la Procuratura de Stat au murit,” a spus García Harfuch. O femeie civilă a fost, de asemenea, ucisă. În plus, 30 de suspecți au murit în confruntări.

Autoritățile au descris atacurile ca fiind „lașe” și ca represalii ale membrilor cartelului după intervenția militară împotriva liderului lor.

Ca răspuns la tulburări, guvernul a desfășurat aproximativ 2.500 de trupe în Jalisco și statele învecinate pentru a restabili ordinea. Luni, Trevilla a spus că „normalitatea a fost reinstaurată” după întărirea forțelor de securitate.

Președintele Sheinbaum a încercat să liniștească populația, dând asigurări că „pacea, securitatea și normalitatea sunt menținute” și că prioritatea imediată a guvernului este „să garanteze pacea și securitatea pentru întreaga populație.”

Reacția SUA

Uciderea lui Oseguera, unul dintre cei mai puternici și violenți traficanți de droguri din Mexic, a provocat reacții imediate din partea Statelor Unite.

Președintele SUA Donald Trump a cerut Mexicului să intensifice eforturile împotriva cartelurilor, postând pe platforma Truth Social: „Mexico must step up their effort on Cartels and Drugs!” Trump a lăudat, de asemenea, fostul administrator interimar al DEA, Derek Maltz, care a descris situația ca un „semnal de trezire pentru lume cu privire la trădarea cartelurilor mexicane” într-un interviu TV.

Generalul Trevilla a recunoscut rolul agențiilor americane de informații în destructurarea rețelelor informaționale ale lui Oseguera înainte de operațiune.

„Am beneficiat și de instituțiile și agențiile de informații ale SUA, și acest lucru ne-a permis să demantelăm rețelele informaționale ale lui El Mencho și să procedăm cu operațiunea de arestare,” a spus el. „Procesul de informații este foarte complex. Necesită mult timp. Trebuie să aduni multe indicii și informații din surse diferite.”

Totuși, oficialii mexicani au insistat că operațiunea a fost realizată exclusiv de Secretariatul Apărării Naționale.

„Întreaga operațiune este responsabilitatea Secretariatului Apărării Naționale,” a reiterat Sheinbaum.

Un punct de cotitură?

Moartea lui Oseguera marchează o lovitură majoră pentru cartelul Jalisco New Generation, una dintre cele mai puternice și violente organizații criminale din Mexic, cunoscută pentru expansiunea teritorială agresivă și operațiunile înarmate.

Nu este clar dacă uciderea acestuia va slăbi semnificativ cartelul sau va declanșa instabilitate suplimentară. Istoric, eliminarea liderilor unor carteluri a dus adesea la lupte interne pentru putere și la o reaprindere a violențelor.