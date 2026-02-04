ABBA, The Beatles, Queen – un concert simfonic pop-rock spectaculos, la Opera Națională Română Cluj-Napoca

Lights & Legends – Symphony se va desfășura în 9 martie la Opera Națională Română Cluj-Napoca, unde publicul este invitat, de la ora 20.00, la un concert-eveniment ce aduce împreună hiturile legendare ABBA, The Beatles și Queen, într-o formulă simfonică grandioasă.

Este o seară dedicată tuturor iubitorilor de muzică pop-rock și celor care vor să ofere în dar cuiva drag o experiență muzicală de neuitat.

„Este mai mult decât un concert, este o experiență completă! Piese pe care le cunoaștem, pe care le-am iubit generații la rând, capătă acum o nouă forță prin orchestră live, partituri special concepute și o energie care va antrena publicul de la primul până la ultimul acord”, a susținut Florin Estefan, Manager general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca.

La pupitrul dirijoral al Orchestrei Operei Naționale Române Cluj-Napoca se va afla Andrei Tudor, dirijor, compozitor și pianist apreciat pentru rafinamentul și expresivitatea viziunii sale artistice. Sub conducerea sa, muzica pop-rock se transformă în construcții simfonice ample, iar orchestrațiile, semnate de Andrei Tudor, George Natsis și Ionel Tudor, oferă fiecărei melodii profunzime, dramatism și strălucire orchestrală. Atmosfera va fi completată de scenografia semnată de Magdy Hawash, care va întregi experiența concertului prin elemente de decor și accente vizuale deosebite.

Acest concert reprezintă ocazia perfectă pentru o seară petrecută împreună, într-un cadru special, unde emoția se simte în fiecare moment muzical.

Biletele pot fi achiziționate online, pe site-ul www.bilete.ro și din Agenția de Bilete a Operei, de luni până vineri în intervalul orar luni – vineri: 10:30-18:30, iar mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul operacluj.ro, precum și pe canalele oficiale social media.

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, prima instituţie lirică a ţării și una dintre cele mai emblematice din Europa, a luat ființă la 18 septembrie 1919, şi până în prezent, pe scena Operei clujene au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operetă şi balet din repertoriul universal, demonstrând o largă deschidere spre toate școlile şi stilurile.