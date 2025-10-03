Imagini incredibile cu un bariton de la Filarmonica din Cluj care cântă în timp ce este operat pe creier

Imagini incredibile dintr-o sală de operaţii, unde un pacient a cântat fragmente de operă în timp ce medicii îl operau pe creier. Intervenția a fost realizată de o echipă de neurochirurgi de la Anastasios Medical, din Cluj Napoca.

Sursa: Cluj24

O operaţie pe creier extrem de rară, dar şi spectaculoasă în acelaşi timp a avut loc în aceste zile la Spitalul Transilvania, realizată de o echipă de neurochirurgi de la Anastasios Medical, condusă de dr. Iustinian Ioachim Simion. Un pacient în vârstă de 29 de ani, bariton la Filarmonica din Cluj, a fost operat pe creier şi, în timpul intervenţiei acesta a început să cânte opere din repertoriul său.

Dr. Iustinian Ioachim Simion a explicat, pentru Cluj24, că pacientul a fost trezit în timpul operaţiei pentru a-i putea fi monitorizate unele funcţii care ar fi putut fi afectate în timpul intervenţiei chirurgicale.

„Am operat un tânăr de 29 de ani, care este cântăreţ la filarmonică, în Cluj, un prieten foarte bun de-al meu; Ştefan e prietenul meu de peste 8 ani. L-am operat pentru o leziune, o formaţiune tumorală frontală, pe partea stângă, care invada aria motorie şi aria vorbirii. Practic, acea tumoră era în aceste zone extrem de importante.

A trebuit să facem o operaţie deosebită faţă de majoritatea covârşitoare a operaţiilor de neurochirurgie, întrucât riscul de leziuni neurologice, sechele neurologice post-operatorii erau foarte mari.

Mai exact, riscul să rămână paralizat pe partea dreaptă, să nu mişte mâna şi piciorul drept şi să nu vorbească era uriaş.

Atunci, a trebuit să facem o operaţie mai complexă, o operaţie care se practică în neurochirurgie în cazuri bine selecţionate şi în cazurile în care există o echipă completă care să facă treaba asta, adică neurochirurg, anestezist, neurofiziolog”, a spus neurochirurgul clujean.

Anesteziat şi apoi trezit în timpul operaţiei

Neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion a explicat faptul că pacientul a fost adormit iniţial şi că apoi a fost trezit în timpul operaţiei pe creier.

„Pracitc, am adormit pacientul, am deschis, am ajuns la locul unde era tumora şi în momentul în care am ajuns acolo, l-am trezit, astfel încât, în permanenţă, cât timp am scos acea tumoră, pacientul să fie treaz şi să-i verificăm în permanenţă funcţiile, adică cea motorie, mâna şi piciorul drept şi vorbirea. În timpul operaţiei, el cânta, mişca mâna şi piciorul drept”, a explicat medicul clujean.

„Pacientul a fost treaz, conştient: vorbeşti cu el, este conştient unde este, ce se întâmplă, îi verifici permanent funcţiile cognitive.

Pacientul este pregătit foarte mult psihic preoperator, pentru că foarte mulţi n-ar rezista psihic la o astfel de operaţie. Ştia dinainte că va fi trezit, a fost pregătit 100%; am făcut şedinţe de psihoterapie, discuţii, pregătirea cazului cu pacientul, l-am pus pe masă să înţeleagă ce se va întâmpla. Adică, el ştia că se va întâmpla treaba asta”, a adăugat acesta.

Potrivit dr. Iustinian Ioachim Simion, operaţia la care a fost supus tânărul bariton este nu este una de rutină şi în România se face doar în câteva centre.

„A fost un caz emoţionant în primul rând, foarte emoţionant pentru mine personal, pentru că Ştefan este prieten cu mine de peste 8 ani, cântă cu mine în corul Anastasios, pe care eu l-am fondat şi-l dirijez şi a fost o provocare uriaşă pentru întreaga echipă.

Cazul a decurs foarte bine, a mers totul foarte bine, Ştefan este acum fără deficite neurologice, nici de motricitate şi nici de vorbire.

Este o operaţie care se face rar, din mai multe motive. În România se face în câteva centre. Nu se face din rutină, marea majoritate a cazurilor de neurochirurgie se fac cu pacientul în anestezie generală. Tipul acesta de operaţie este pretabil doar pentru cazurile în care avem leziuni în astfel de zone, în arii elocvente.

E foarte important ca în astfel de situaţii să utilizăm astfel de operaţii şi astfel de tehnici, pentru că în felul acesta avem o siguranţă în plus, să nu lăsăm pacientul cu deficite post-operatorii. Din păcate, nu se face atât de mult cât ar trebui în România.

Pentru mine a fost un caz extrem de emoţionant, pentru că eu cu el, cu o zi înainte, am cântat împreună şi a doua zi l-am operat”, a mai spus dr. Iustinian Simion, care este medic specialist neurochirurg la Spitalul Militar din Cluj-Napoca şi la reţeaua medicală Anastasios Medical.