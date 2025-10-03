search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Imagini incredibile cu un bariton de la Filarmonica din Cluj care cântă în timp ce este operat pe creier

0
0
Publicat:

Imagini incredibile dintr-o sală de operaţii, unde un pacient a cântat fragmente de operă în timp ce medicii îl operau pe creier. Intervenția a fost realizată de o echipă de neurochirurgi de la Anastasios Medical, din Cluj Napoca.

Sursa: Cluj24

O operaţie pe creier extrem de rară, dar şi spectaculoasă în acelaşi timp a avut loc în aceste zile la Spitalul Transilvania, realizată de o echipă de neurochirurgi de la Anastasios Medical, condusă de dr. Iustinian Ioachim Simion. Un pacient în vârstă de 29 de ani, bariton la Filarmonica din Cluj, a fost operat pe creier şi, în timpul intervenţiei  acesta a început să cânte opere din repertoriul său.

Dr. Iustinian Ioachim Simion a explicat, pentru Cluj24, că pacientul a fost trezit în timpul operaţiei pentru a-i putea fi monitorizate unele funcţii care ar fi putut fi afectate în timpul intervenţiei chirurgicale.

„Am operat un tânăr de 29 de ani, care este cântăreţ la filarmonică, în Cluj, un prieten foarte bun de-al meu; Ştefan e prietenul meu de peste 8 ani. L-am operat pentru o leziune, o formaţiune tumorală frontală, pe partea stângă, care invada aria motorie şi aria vorbirii. Practic, acea tumoră era în aceste zone extrem de importante.

A trebuit să facem o operaţie deosebită faţă de majoritatea covârşitoare a operaţiilor de neurochirurgie, întrucât riscul de leziuni neurologice, sechele neurologice post-operatorii erau foarte mari.

Mai exact, riscul să rămână paralizat pe partea dreaptă, să nu mişte mâna şi piciorul drept şi să nu vorbească era uriaş.

Atunci, a trebuit să facem o operaţie mai complexă, o operaţie care se practică în neurochirurgie în cazuri bine selecţionate şi în cazurile în care există o echipă completă care să facă treaba asta, adică neurochirurg, anestezist, neurofiziolog”, a spus neurochirurgul clujean.

Dr. Iustinian Ioachim Simion şi pacientul şi prietenul său. FOTO: Cluj24
Dr. Iustinian Ioachim Simion şi pacientul şi prietenul său. FOTO: Cluj24

Anesteziat şi apoi trezit în timpul operaţiei

Neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion a explicat faptul că pacientul a fost adormit iniţial şi că apoi a fost trezit în timpul operaţiei pe creier.

„Pracitc, am adormit pacientul, am deschis, am ajuns la locul unde era tumora şi în momentul în care am ajuns acolo, l-am trezit, astfel încât, în permanenţă, cât timp am scos acea tumoră, pacientul să fie treaz şi să-i verificăm în permanenţă funcţiile, adică cea motorie, mâna şi piciorul drept şi vorbirea. În timpul operaţiei, el cânta, mişca mâna şi piciorul drept”, a explicat medicul clujean.

„Pacientul a fost treaz, conştient: vorbeşti cu el, este conştient unde este, ce se întâmplă, îi verifici permanent funcţiile cognitive.

Pacientul este pregătit foarte mult psihic preoperator, pentru că foarte mulţi n-ar rezista psihic la o astfel de operaţie. Ştia dinainte că va fi trezit, a fost pregătit 100%; am făcut şedinţe de psihoterapie, discuţii, pregătirea cazului cu pacientul, l-am pus pe masă să înţeleagă ce se va întâmpla. Adică, el ştia că se va întâmpla treaba asta”, a adăugat acesta.

Potrivit dr. Iustinian Ioachim Simion, operaţia la care a fost supus tânărul bariton este nu este una de rutină şi în România se face doar în câteva centre.

 „A fost un caz emoţionant în primul rând, foarte emoţionant pentru mine personal, pentru că Ştefan este prieten cu mine de peste 8 ani, cântă cu mine în corul Anastasios, pe care eu l-am fondat şi-l dirijez şi a fost o provocare uriaşă pentru întreaga echipă.

Cazul a decurs foarte bine, a mers totul foarte bine, Ştefan este acum fără deficite neurologice, nici de motricitate şi nici de vorbire.

Este o operaţie care se face rar, din mai multe motive. În România se face în câteva centre. Nu se face din rutină, marea majoritate a cazurilor de neurochirurgie se fac cu pacientul în anestezie generală. Tipul acesta de operaţie este pretabil doar pentru cazurile în care avem leziuni în astfel de zone, în arii elocvente.

E foarte important ca în astfel de situaţii să utilizăm astfel de operaţii şi astfel de tehnici, pentru că în felul acesta avem o siguranţă în plus, să nu lăsăm pacientul cu deficite post-operatorii. Din păcate, nu se face atât de mult cât ar trebui în România.

Pentru mine a fost un caz extrem de emoţionant, pentru că eu cu el, cu o zi înainte, am cântat împreună şi a doua zi l-am operat”, a mai spus dr. Iustinian Simion, care este medic specialist neurochirurg la Spitalul Militar din Cluj-Napoca şi la reţeaua medicală Anastasios Medical.

Cluj-Napoca

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Aveți cauciucuri de iarnă? Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România
gandul.ro
image
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce poți face cu 331 de euro la cina cu mama lui Lamine Yamal și cum se termină seara
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Începe înrolarea în Armată. Ce teste se dau și cine este eligibil
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!