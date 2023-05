Care este orașul din România cu cele mai multe clădiri în stil Secession FOTO

Familiile consulilor onorifici au avut parte la Arad de un tur ghidat de prezentare a municipiului. Acesta a fost oferit de către Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad.

Vizitarea Aradului a fost organizată, vineri, zi în care s-a desfășurat și întâlnirea conducerii Consiliului Județean cu delegația Uniunii Consulilor Onorifici din România.

„Am oferit această oportunitate pentru a arăta frumusețile județului și municipiului nostru. Aradul are repere turistice, istorice și culturale de excepție. Potențialul nostru turistic este variat, cu obiective diverse, edilitare și istorice, inclusiv faptul că Aradul este orașul care are cele mai multe clădiri în stil Secession din România”, a afirmat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Impresionați de clădirile reper

Întregul grup a apreciat inițiativa de a ne vizita orașul fiind plăcut impresionat de clădirile-reper ale Aradului. S-au vizitat Muzeul de Artă, Colegiul Național „Moise Nicoară”, Palatul Cultural și Palatul Administrativ.

Tur în limba germană

De asemenea, un alt grup de 32 de turiști, din Germania, a vizitat Aradul, luni, 22 mai. Turul a fost în limba germană și a inclus obiective turistice precum Clădirea Fostei Prefecturi, Primăria, Palatul Cultural, Colegiul Național „Moise Nicoară”, Piața Avram Iancu, Biserica Romano-Catolică Sf. Anton de Padova și Parcul Reconcilierii. Turiștii au fost încântați să descopere o mică parte din istoria acestui oraș.

Amintim că și în urmă cu câteva luni, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad a organizat un tur ghidat de prezentare a municipiului, pentru un grup format din 37 de turiști, veniți din mai multe zone ale țării.

