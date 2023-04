COLȚ DE RAI Ghid de istorie și distracție la poarta vestică a României FOTO

„Weekend Adevărul“ a realizat un Top 10 al celor mai interesante obiective de vizitat din județul Arad, luând drept coordonate istoria, unicitatea, dar și distracția: Mănăstirea Hodoș Bodrog, Biserica Romano-Catolică din Vinga, Grădina Botanică Universitară de la Macea, Domeniul Regal de la Săvârșin, Parcul de Sculpturi și tabăra de la Căsoaia, Moneasa, Zooland Arad, Parcul de la Pecica și Ferma de Bivoli, litoralul Vestului –Ghioroc și Cetatea Șiria.

Pentru a atrage cât mai mulți turiști, și autoritățile județene s-au implicat în promovarea unor obiective.

„Încercăm să validăm județul Arad ca destinație turistică, după ce am muncit la un amplu program de modernizarea a drumurilor județene care leagă de municipiu principalele obiective vizitabile. Avem puncte unice de atracție în județ, cum ar fi Castelul Regal de la Săvârșin, tabăra de sculptură de la Căsoaia, tabăra din Moneasa (unde calitatea aerului este poate cea mai bună din țară). Dar includem printre locurile spectaculoase ale Aradului și rozariul de la Mândruloc şi grădina zoologică din aceeași localitate, ambele afaceri private, care sunt foarte populare în regiune. Și, sigur, ne concentrăm pe promovarea litoralului Vestului, lacul Ghioroc, în centrul Podgoriei Miniș-Măderat, care atrage în fiecare sfârșit de săptămână câte 10.000 de vizitatori din vestul țării. În ultimii ani, și turismul gastronomic a accelerat ritmul în județul Arad, în special cel construit pe tradițiile cramelor istorice din Podgorie, unde soiurile locale Cadarcă și Mustoasă de Măderat și alimentele specifice arădene sunt foarte apreciate de turiști“, a declarat dr. Andrei Ando, director executiv al Consiliului Județean Arad.

Departe, în istoria ortodoxiei române

Cea mai veche mănăstire ortodoxă din România (ctitorită în anul 1177), Hodoş Bodrog, se află în județul Arad, iarlegendele din jurul ei atrag pelerini chiar și în zilele noastre. De exemplu, denumirea de Hodoș vine de la un taur uriaș care păștea cu o cireadă de vite în zonă. Mai este o legendă legată de inima unui călugăr și mama sa. Se spune că, în acele vremuri de demult, era o cireadă de vite care păștea.

Printre acestea era și un taur uriaș, pe care localnicii îl numeau Hodoș. De la un timp, acesta mergea și săpa cu coarnele lângă un pârâu și numai o văcăriță îl putea mâna seara către casă. Au trecut săptămâni întregi de când taurul tot săpa, iar într-o seară, nu a vrut să plece din locul respectiv sub nicio formă. Atunci, văcărița l-a lovit ca să plece odată, dar taurul, întorcându-se, a împuns-o cu coarnele, iar aceasta a murit. Oamenii locului au omorât taurul, dar s-au gânditsă meargă totuși să vadă de ce tot săpa taurul. Mergând la fața locului, sătenii au observat că se vedea ceva ieșit din pământ, iar săpând puțin, și-au dat seama că este colțul unei icoane. Atunci au săpat cu grijă în continuare și au găsit o icoană imensă, cu Fecioara Maria și Pruncul Iisus, iar lângă, o căldare plină cu galbeni. Oamenii s-au gândit să construiască o mănăstire cu acei galbeni, căreia i-au pus nume Hodoș-Bodrog. Hodoș după numele taurului, iar Bodrog înseamnă împunsătură cu cornul.

Cum intri în mănăstire, deasupra Altarului se găsește acea icoană găsită de taur, iar lângă aceasta se găsesc chiar coarnele taurului Hodoș.„Despre legende au auzit foarte mulți. Avem pelerini din toate părțile țării care vin. Cei mai mulți participă la Drumul Crucii care se săvârșește de două ori pe an, în Vinerea Mare și la Adormirea Maicii Domnului, când în ajun, pe 14 august, după slujba de priveghere se face Drumul Crucii“, a declarat dr. Iustin Popovici, consilier cultural la Centrul Eparhial Arad şi vieţuitor în această Sfântă Mănăstire.

Prima atestare documentară a lăcașului apare într-o diplomă semnată de regele Bela al III-lea, din anul 1177, prin care se menționează proprietățile monahale și vecinii acesteia. Se spune că vechimea mănăstirii ar fi mult mai mare, pentru că aici ar fi trăit, pe vremea ducelui Ahtum, la începutul secolului al XI-lea, călugări greci de rit răsăritean. În secolul al XII-lea, mănăstirea avea o biserică de lemn, actuala biserică de zid existând abia din a doua jumătate a secolului al XlV-lea. Pictura interioară este realizată in fresco și datează din secolele XVI-XVII. De-a lungul timpului, s-au mai făcut unele restaurări, dintre care cea mai recentă a fost executată între 1938-1940, de către pictorii Al. Demian şi C. Cenan.

Bijuteria Banatului

Veritabilă bijuterie a Banatului, Biserica Romano-Catolică din comuna arădeană Vinga a fost construită de către localnicii de etnie bulgară, iar legenda spune că s-a dat autorizație imediat, deoarece se credea că se face referire la un lăcaș de cult din Viena. Pentru construirea bisericii s-au folosit 2.000.000 de cărămizi şi granit din cariera de la Radna, totul fiind fasonat de pietrarul arădean Szeleczky Józséf.

Biserica se poate observa de pe Drumul Național Arad-Timișoara, iar eaeste vizitată de turiștii din întreaga lume. În curând va fi introdusă și în circuitul turistic, mai ales că se vor deschide în interior un muzeu și un turn, de unde se pot face fotografii cu panorama comunei.

„Biserica se vede de la șosea și foarte mulți intră de câte ori trec prin zonă. Cei care vin special să o viziteze caută materiale informative și atunci întreabă diferite lucruri, de exemplu, despre numărul de cărămizi folosite pentru construirea ei sau despre alte legende. Se spune că bulgarii au ajuns pe timpul Mariei Tereza în zonă și au primit privilegii –de pildă, cât pot să alerge cu un cal într-o zi, atâta pământ vor primi. Tindem să credem că este adevărată, deoarece au avut mult pământ, au lucrat și au avut bani ca să facă o biserică așa impunătoare. Altă poveste ar fi că arhitectul vienez Richter a făcut proiectul pentru Vinga (cum se aseamănă cele două Vinga-Viena), şi crezând că la Viena se ridică a fost aprobată imediat construcția ei”, a declarat preotul paroh Piry Radulov.

Să viziteze biserica vin și foarte multe grupuri organizate. Când este închisă, se poate intra până la gratii, dar dacă se anunță sau sună când ajung, se deschide spre vizitare în orice moment.

„Dorim să o introducem în circuitul turistic și să angajăm un ghid turistic permanent, deoarece vom amenaja un muzeu și un turn, care să fie accesibil pentru turiști, să vadă panorama. O să realizăm și o pagină de internet pentru promovare“, a mai declarat preotul Piry Radulov.

Întreaga comunitate este mândră de acest lăcaș de cult, inclusiv consilierii locali din Vinga sprijină activitățile pentru a-l pune în valoare.

„Biserica Romano-Catolică din Vinga este unul dintre cele mai frumoase edificii istorice din România, o adevărată bijuterie arhitecturală în stil neogotic. A fost construită între anii 1890-1892 de către comunitatea de bulgari din Vinga. Anul trecut am sărbătorit 130 de ani de la construirea și sfințirea bisericii, prilej cu care ne-au onorat cu prezența vicepreședinta Bulgariei, consulul Bulgariei la București și o serie de oficialități ale României. Biserica este un simbol al localității noastre, un obiectiv turistic vizitat de turiști din toate colțurile lumii, un edificiu cu care ne mândrim și pe care, alături de colegii din Consiliul Local Vinga, facem tot posibilul să-l punem în valoare. Am demarat un proiect prin care reamenajăm parcul central din Vinga, prin finalizarea căruia dăm o față nouă centrului comunei, punând în valoare acest simbol al comunității noastre“, a declarat Marius Anton, consilier local din Vinga.

Comuna este situată în extremitatea sud-vestică a judeţului Arad, în Câmpia Vingăi, la doar 23 de kilometri de municipiul Arad pe DN 69 şi la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Timişoara.

O emblemă monarhică

Un loc încărcat de istorie din județul Arad este și Castelul Regal de la Săvârşin, una dintre destinaţiile preferate de vacanță ale Regelui Mihai și ale familiei sale. Și acum urmașii Regelui își petrec sărbătorile de iarnă pe domeniul regal de la poalele Munților Metaliferi.

Castelul aflat la jumătatea drumului dintre Arad și Devaeste amenajat într-un impresionant parc dendrologic, unde pot fi admirate specii rare de arbori. Conacul în forma lui actuală datează din anul 1870, însă clădirea originală a fost construită mult mai devreme,lucrările de realizare începând în 1650, fiind finalizate 30 de ani mai târziu.Regele Mihai I a cumpărat castelul într-o stare avansată de degradare, în primăvara anului 1943. După ceRegele a fost obligat să abdice în anul 1947 și să părăsească România, domeniul de la Săvârşin a fost confiscat. Castelul a fost repartizat Ministerului de Interne şi au urmat ani întregi în care nu a fost îngrijit, astfel că s-a degradat din nou. Apoi, a fost transformat în reşedinţă de vânătoare a dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu.După anul 1990, castelul a fost transferat Regiei Autonome a Protocolului de Stat şi abia în 2001 retrocedat Regelui Mihai I.

Frumoasa construcție se află în mijlocul unui parc dendrologic, înființat în 1514 de către vicecomitele Andras Forray, unul dintre bogații vremii, care aveau pământ în acea zonă. Cu o suprafață de aproape şapte hectare, parcul este gazda unor specii rare de arbori şi arbuşti, declarate monumente ale naturii: brad argintiu, molid, tuia piramidală, chiparoşi de baltă, salcâm chinezesc, pin de Himalaya, alun turcesc, stejari seculari şi multe altele.

Casa Regală își dorește ca la finalul lunii aprilie să poată deschide publicului Satul Regal și Parcul Castelului Săvârșin:

„Sperăm ca, în zilele de 28, 29 și 30 aprilie 2023, Fundația Colecția Regală să poată organiza o amplă serie de evenimente sportive, culturale, educative, precum și atracții turistice, la care publicul să fie primit cu brațele deschise. Domeniul Regal Săvârșin va fi deschis publicului în perioada mai-octombrie 2023. Vor putea fi vizitate Satul Regal, Casa Ceaiului, Muzeul Automobilului, Atelierul Auto al Regelui Mihai și Magazinul de Suveniruri în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 9.00 și 18.00“, declară reprezentanții Casei Regale.

Raiul plantelor de la marginea orașului

În comuna arădeană Macea, la numai 23 de kilometri depărtare de Arad, se află Grădina Botanică Universitară, unde sunt cultivate peste 2.000 de specii de arbori şi arbuşti şi circa 500 de specii ierboase din diferite categorii, predominând însă speciile lemnoase. De la Arad se ajunge la Macea pe drumul judeţean DJ 709B, spre oraşul Curtici.

Grădina Botanică se evidenţiază prin trei părţi distincte.În prima parte, având o suprafaţă de circa 10 hectare, se găsesc diverse amenajări destinate publicului larg. În cea de-a doua, care ocupă 3,5 hectare, se află colecţia dendrologică, de o mare valoare ştiinţifică, destinată specialiştilor în domeniu, accesul publicului larg în acest sector făcându-se numai în grupuri, sub îndrumarea unui ghid. În sfârşit, ultima parte, care ocupă o suprafaţă de circa 8 hectare, cuprinde porţiuni cu vegetaţie forestieră, speciile lemnoase predominante fiind stejarul, salcâmul, arţarul, stejarul roşu, sâmbovina americană şi altele. Oamenii pot admira deopotrivă plante decorative, grupate după proveniența geografică, însă și specii toxice sau medicinale.

Grădina Botanică se află în curtea castelului Csernovics, clădire ridicată la mijlocul secolului al XVIII-lea. La intrare, vizitatorul este întâmpinat de către „stejarul Unirii“, un arbore veteran, cu o vârstă de circa 300 de ani. De acolo se întinde o lungă alee cu cireși japonezi și tufe imense de bujori. Nu lipsește nici Poiana Eminescu, ce cuprinde amenajări legate de opera poetului naţional: aleea plopilor fără soţ, plante tunse în forme inspirate din poemul „Luceafărul“, mestecenii ce amintesc de Pădurea de Argint.

Artă și natură

În una dintre pădurile Aradului se află un parc de sculpturi monumentale, unde arta trăiește în armonie cu natura.Dacă ani la rând accesul la sculpturi era aproape imposibil din cauza vegetației, acum situația s-a schimbat, deoarece au avut loc lucrări de amenajare.

Parcul de sculpturi monumentale se află la Căsoaia și a apărut în 1971, când a fost organizată într-o pădure de lângă staţiune o tabără pentru tinerii artişti. De-a lungul timpului, în special în anii ’80, pe o suprafaţă de 6 hectare, s-au adunat 70 de lucrări, care aparţin unui număr de 51 de artişti, între care şi George Apostu, ceea ce clasează parcul pe locul doi naţional ca importanţă după cel de la Târgu-Jiu, unde se află opere ale lui Constantin Brâncuşi.Cele mai multe lucrări au fost realizate după 1979, în cadrul Simpozionului Naţional de Sculptură.

„Sunt foarte mulți turiști care încep să viziteze tabăra de sculptură, în general cei care fac drumeții și cei care ajung în tabăra de la Căsoaia“, a declarat Gheorghe Câlb, proprietar al Popasului Turistic Valea Arinilor.

Complexul turistic Căsoaia este situat într-o depresiune din Munții Zarandului, înconjurat de păduri de foioase, la o altitudine de aproximativ 300 de metri pe malurile pârâului Araneag.

Distracție cu mic, cu mare, specific bănățeană

O tabără care este tot mai des vizitată este cea de la Moneasa.

„Printr-un program ambițios de investiții, gestionat de vicepreședintele CJ, Bulbuc Ionel, tabăra a fost modernizată și este astăzi una dintre cele mai frumoase din România la categoria sa. Pavilionul central al taberei, cu 14 camere duble cu băi proprii și bloc alimentar, este finalizat și urmează să îl recepționăm, să îl mobilăm și să îl punem la dispoziția copiilor“, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Tabăra Moneasa are aproximativ 100 de locuri de cazare, de categoria două stele.

Stațiunea balneo-climaterică Moneasaeste recunoscută pentru izvoarele cu apă tămăduitoare, fiind recomandată pentru diverse afecțiuni, mai ales ale sistemului nervos. Chiar dacă stațiunea nu s-a mai dezvoltat din punct de vedere al construcțiilor, acolo se respiră cel mai curat aer din țară.Izvoareletermo-minerale de la Moneasa au fost cunoscute încă de pe vremea romanilor, care au construit aici câteva băi. Apele au temperatura cuprinsă între 25 și 32 de grade Celsius şi sunt bicarbonatate, calcice, magnezice, sodice, cu proprietăţi curative.Moneasa se află la 110 kilometri distanţă de Arad, într-o depresiune de la poalele Munţilor Codru-Moma, la altitudinea de 280 de metri.Se poate ajunge în staţiune cu maşina, pe Drumul Naţional 79A, dinspre Şicula, apoi pe Drumul Judeţean 792B sau pe DJ792E, dacă veniţi dinspre Gurahonţ.

Colțul de rai al animalelor

Zooland se află la nici 20 de kilometri de Arad, la Sâmbăteni, și a luat naștere datorită unui bănățean iubitor de animale. Este vorba despre Gabriel Mohaci din Cicir, cel care a bucurat oamenii lăsând două dintre animalele pe care le creștea să fie admirate de toți cei care vizitau târgul de Crăciun din Arad: cei doi reni, Rudolf și Blitz. Gabriel este singurul privat din țară care crește zimbri, fiind înregistrat și în Cartea Europeană a Crescătorilor de Zimbri.

Animalele din fermă bucură copiii indiferent de vremea de afară, într-un cadru de poveste, cu un loc de joacă amenajat.Ferma adăposteşte peste 100 de animale şi înaripate dintre cele mai deosebite, rase rare, aduse aproape din toate colţurile lumii. Datorită a ceea ce se găsește în fermă, locul a devenit un punct de reper important nu doar pentru cei din județul Arad, ci și pentru cei de peste hotare sau din județe mai îndepărtate.

„Pot spune că ferma o am de 12 ani, timp în care tot am construit, am adaptat-o cerințelor. Am plecat de la o crescătorie de cerbi lopătari.Oamenii veneau în vizită, ne căutau pentru agrement. Pe parcurs am îmbunătățit și acum este un punct recreativ unde copiii pot interacționa cu animalele, pot face cursuri în aer liber, sunt tot felul de ateliere de creație, mai ales pe timpul verii. Dar avem deschis în fiecare weekend, indiferent de anotimp“, declară Gabriel.

Programul de vizitare este deluni până vineri, doar cu programare pentru grupurile de vizitatori, dar sâmbăta șiduminica este deschis tuturor, între 11.00și 19.00. Prețul unui bilet este de 25 de lei pentru adulţi și 15 lei pentru copii de la 4 ani. Grupurile de copii cu dizabilități și însoțitorii au intrare gratuită.

Parc modern, pentru timpul liber

Un teren degradat de cinci hectare din orașul Pecica aflat lângă Nădlac, poarta de intrare în țară, a fost transformat cu ajutorul fondurilor europene într-un loc de vis. Noua zonă de agrement se află într-un areal frumos, în Lunca Mureșului, în vecinătatea fermei de bivoli. Pe un teren nefolosit a luat naștere o zonă de promenadă și de petrecere a timpului liber, unde pecicanii se pot plimba și relaxa în aer liber. Parcul de aproape cinci hectare cuprinde, pe lângă spațiile verzi cu gazon, flori și sute de arbori ornamentali (tei, plopi, magnolii etc.), alei pietonale, mobilier urban (bănci, rastele pentru biciclete, panouri de informare etc.), pergole, grupuri sanitare, sistem de irigații automatizat și sistem de supraveghere video, dar și wi-fi gratuit.

„Acest parc are un istoric al său. Acum câțiva ani, aici erau mormane de pământ, un teren nefolosit. Acum avem un parc modern, multifunctional, și îmi doresc ca această investiție să fie folosită civilizat. Vom dezvolta în continuare această zonă, vom veni și cu alte facilități și sperăm ca, în timp, aici să fie un punct de atracție, de petrecere a timpului liber nu doar pentru pecicani, ci pentru toți cei care doresc să ne viziteze orașul“, a declarat Petru Antal, primarul orașului Pecica, în noiembrie,la inaugurare.

În cadrul proiectului a fost construit şi un teren multifuncțional, unde se pot practica handbal, baschet şi minifotbal, dar şi o zonă de fitness în aer liber. În parc sunt amplasate mese de tenis de masă, mese de șah și au fost amenajate două spații de joacă (pentru copiii cu vârste de până în trei ani, respectiv pentru copii mai mari). În partea centrală a parcului a fost amenajată o fântână arteziană, iar iluminatul public din interiorul parcului este alimentat de panouri fotovoltaice.

Litoralul Vestului

Lacul Ghioroc, denumit Litoralul Vestului, se află aproape de granița cu Ungaria, la 25 de kilometri de Arad. În sezonul estival este vizitat de zeci de mii de turiști, atrași de nisip și de palmieri. Ghiorocul mai oferă și altceva în afară de înot și plajă, mai exact se poate practica și pescuitul, care este permis tot timpul anului și pe toată suprafața lacului. Speciile cele mai întâlnite sunt: crap, somn, caras, roșioară, babușcă, plătică. Lacul Ghioroc este situat la poalele Munților Zărand, la 22 de kilometri față de municipiul Arad, și are o suprafaţă de peste 10 hectare şi o adâncime maximă de aproximativ 15 metri.

Vara trecută, peste 10.000 de arădeni au fost la Ghioroc, la deschiderea Festivalului de Vară (Summer Fest).Astfel, pe malul lacului, timp de 11 săptămâni, au fost weekenduri cu muzică, petreceri pe plajă și o atmosferă de litoral. Acest lucru se dorește să se realizeze și în acest an. „Consiliul Județean va inaugura un centru multimedia și un birou turistic pe plajă, cu spații pentru evenimente culturale și cu un ponton frumos pe lac, care sunt convins că va deveni un loc de întâlnire pentru tinerii care vin la Ghioroc Summer Fest și pentru vizitatori, în general“, a declarat primarul Cornel Popi Morodan.

Istoria întâlnește distracția, la înălțime

Iubitorii de drumeții pot vizita Cetatea Șiria, un loc al împătimiţilor de zborul cu parapanta. Cetatea datează din secolul al XIII-lea, zidită pe Dealul Cetăţii (496 de metri), de unde domină regiunea din jurul localităţii Şiria, la 30 de kilometri de Arad. Prima atestare sigură a cetăţii, cunoscută și sub denumirea de „Cetatea Luminată“,este făcută abia în anul 1318. A fost, vreme îndelungată, o cetate a Coroanei maghiare, asociată cu Comitatul Zarandului. De la început a dispus de un domeniu important, în care voievozii şi cnejii români erau rânduiţi în slujirea ei.

„Din anul 2015, de când s-a asfaltat drumul până aproape de Cetate, a crescut numărul turiștilor. Am reușit să atragem turiști și prin festivalurile pe care le organizăm. Am amenajat și un loc de picnic pentru cei care doresc să iasă la iarbă verde și un loc de joacă pentru copii. Acum doi ani am făcut și drumul între cetate și Mănăstirea Feredeu, care se poate parcurge și pe jos și se poate urca pe o parte și coborî pe alta“, a declarat Valentin Boț, primarul comunei Șiria.

Sute de turişti din ţară şi din străinătate vizitează, în fiecare weekend, ruinele cetății arădene, mulțidintre aceştia fiind și parapantişti. Iubitorii acestui sport extrem preferă Şiria deoarece cu autocarele şi autoturismele pot ajunge în câteva minute la altitudinea de 500 de metri, dar mai ales pentru diferența de nivel și curenții speciali.