Tragedie în cartierul Obor din Călărași, unde un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce un mal de pământ s-a surpat peste el și l-a acoperit complet.

Trupul tânărului a fost gădit la 7,5 metri adâncime. Foto: Fii Informat România

Pompierii au căutat timp de aproximativ șapte ore pentru a ajunge la victimă, pe care au găsit-o la o adâncime de circa 7,5 metri. Bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Potrivit comentariilor lăsate de o localnică din Călăraşi care îl cunoştea, tânărul avea o situaţia materială dificilă şi încerca să pună o pâine pe masa copiilor săi făcând curăţenie la morminte prin cimitir şi căutând fier vechi, în lipsa unui loc de muncă.

Accidentul s-a produs vineri, 30 octombrie, în jurul orei 14:10, în spatele serelor din cartierul Obor, unde peste tânărul de 25 de ani s-a prăbuşit un mal, probabil în timp ce căuta fier vechi. Pământul l-a acoperit în întregime, iar operațiunea de căutare și scoatere a acestuia s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza pericolului unei noi prăbuşiri, potrivit Fii Informat.

Pentru a-și proteja echipele care au intervenit, pompierii au montat panouri de lemn care să susțină pământul în zona în care săpau.

Exista riscul unei noi prăbuşiri. Foto: Fii Informat România

La fața locului au fost trimise două autospeciale de intervenție, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple și un container multirisc. De asemenea, pimăria a pus la dispoziţie un buldoexcavator, care a fost folosit pentru susținerea panourilor. La căutări au participat și polițiști, jandarmi, reprezentanți ai Primăriei și echipaje ale Serviciului de Ambulanță.

S-a săpat la foc continuu, în speranţa că tânărul ar putea fi salvat. Din păcate, trupul său a fost descoperit la o adâncime de aproximativ 7,5 metri, după şapte ore de căutări.



