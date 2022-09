Obiecte de tezaur de la Muzeul Gumelnița, expuse în premieră în Statele Unite ale Americii

Șase podoabe și un sanctuar de la Muzeul Civilizației Gumlenița din Oltenița, obiecte prețioase care fac parte din Tezaurul României, vor fi expuse în premieră în Statele Unite ale Americii. Exponatele se vor întoarce acasă, în județul Călărași, în anul 2025.

„Participarea în cadrul unui proiect expozițional internațional pe continentul american reprezintă o premieră pentru Muzeul Civilizației Gumelnița. Din România țase muzee, printre care și noi, facem parte din această expoziție extraordinară, la care iau parte 20 de muzee din Europa. La nivel național de această expoziție s-a îngrijit echipa de la Muzeul Național de Istorie a României în colaborare cu alte cinci muzee din țară, printre care și Muzeul Civilizației Gulmelnița, și alături de alte 20 de muzee din zona Europei de Sud-Est”, a explicat istoricul Theodor Zavalaș, managerul Muzeului Civilizației Gumelnița din Oltenița.

Vernisaj la New York, pe 20 septembrie

Proiectul, intitulat ”First Kings of Europe” este organizat de Institute for the Study of the Ancient World (New York), Field Museum of Natural History (Chicago) și Canadian Museum of History (Quebec).

„Săptămâna viitoare urmează să fie vernisată la New York, în cadrul Institute for the Study of the Ancient World (Future Exhibitions — Institute for the Study of the Ancient World (nyu.edu), expoziția Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond, parte a proiectului expozițional internațional The First Kings of Europe, inițiat de Field Museum (Chicago). Expoziția Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond va fi deschisă în perioada 21 septembrie 2022 – 19 februarie 2023.

Proiectul cultural internațional The First Kings of Europe, care este organizat în trei destinații din SUA (New York, Chicago) și Canada (Gatineau), reprezintă un demers cu totul aparte, de extraordinară anvergură, inițiat de Field Museum (First Kings of Europe | Field Museum) în colaborare cu peste 20 de muzee din zona Europei de Sud-Est și Centrale”, a precizat Theodor Zavalaș.

Expoziția va reuni în premieră peste circa 750 de bunuri culturale de primă importanță din colecțiile a peste 20 de instituții muzeale din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia (de Nord), Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Ungaria, care vor fi etalate în muzee nord-americane.

Selecție de 60 de artefacte istorice

Printre cele 750 de exponate din întreg spațiul est-european prezentate în fața publicului american se vor regăsi și o serie de obiecte din patrimoniul muzeului care se află în județul Călărași.

Deschiderea expoziției temporare cu tema ”Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond” din cadru proiectului pentru publicul din New York va avea loc pe 20 septembrie 2022. Anul viitor, obiectele vor fi expuse la Chicago, după care vor pleca în Canada. Zeci de piese de la muzeul din Oltenița au mai fost expuse, în ultimii ani, la expoziții din Spania, Belgia, Elveția și China.

Pentru România, coordonatorul proiectului expozițional este Muzeul Național de Istorie a României, care colaborează în acest sens cu alte cinci instituții muzeale, anume: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Complexul Muzeal Național (Piatra Neamț), Muzeul Civilizatiei Gumelnița (Oltenița), Muzeul Olteniei (Craiova) și Muzeul Județean Buzău.

În cadrul expoziției “Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond“ este prezentată, împreună cu alte exponate din alte colecții muzeale din țările amintite, o selecție de 60 de artefacte preistorice (din perioada eneoliticului și a epocii metalelor) din colecțiile muzeelor românești amintite mai sus.

Muzeul din Oltenița, înființat în 1957

Muzeul din Olteniţa a fost înfiinţat în anul 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului până în 1968. În timp, colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice. Aici sunt expuse materiale ale culturii eneolitice Gumelniţa (unelte de piatră şi corn de cerb, ceramică, figurine, vase antropomorfe şi zoomorfe, harpoane, topoare din piatră, plastică), tezaure din mileniul I p.Chr., tezaure de bijuterii de la Colibaşi, Chirnogi.