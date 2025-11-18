Mercedes de 147.000 de euro, cumpărat pentru IPS Teodosie de preoții din Constanța

Preoții din Constanța i-au cumpărat ahiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, un autoturism Mercedes în valoare de circa 147.000 de euro, potrivit dobrogealive.ro.





Preoții din Protoieria 1 Constanța au decis, în vara anului trecut, că cumpere în leasing un Mercedes -Benz 580 e 4Matic L, Hybrid – Benzină.

Rata pentru această mașină - fabricată 2023, care urmează a fi achitată în 45 de luni- se ridică la 2.992,85 euro/lunar, ceea ce înseamnă un total de 146.649 de euro, potrivit sursei citate.

Contractul a fost încheiat cu Operational Autoleasing SRL, cu sediul în Șcheia, județul Suceava (județul natal al lui Teodosie), firmă al cărei patron e Vasile-Ion Rîpan care mai are, printre altele, și o firmă de construcții care a beneficiat de contracte publice.

„Merg cu maşini de lux, dar nu sunt ale mele”

Mercedesul nu e folosit de Protoieria 1 Constanța, ci de IPS Teodosie, care are o pasiune pentru mașinile de lux și care a fost surprins venind cu ea la Tribunalul Constanța pentru o înfățișare:

„Şi eu merg cu maşini de lux, dar nu sunt ale mele. Se oferă, că eu nu am maşină. (…) E bine ca preoţii să fie atenţi să nu exceleze în lux pentru că luxul nu este o virtute. Luxul de multe ori este un păcat”, spunea IPS Teodosie, în 2021, la o emisiune difuzată de Radio Dobrogea.

Tot în 2024, protopopul Protoieriei 1 Constanța, preotul Ovidiu Mihai Frățilă, a semnat în numele Arhiepiscopiei Tomisului o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare prin care preoții se angajau să cumpere autoturismul marca Mercedes Benz, tipul 212, an fabricație 2019, cu prețul de 15.000 de euro, plătit până cel târziu la 1 septembrie 2025.

Respectiva mașină a fost cumpărată tot de la o societate comercială din Suceava, Euroloc Trans SRL, cu sediul social în satul Stroiești, deținută de Sergiu Lucan, firmă a cărei hală a fost sfințită în anul 2022 de Teodosie.

Amintim că, în octombrie, arhiepiscopul Tomisului a fost scos de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a interzis ulterior lui IPS Teodosie să mai dea binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, potrivit unor surse consultate de Info Sud-Est.