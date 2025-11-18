Video Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!”

Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova, care s-a deschis weekendul acesta.

În videoclipul publicat de Tibi Duțu (basist la trupa Iris), cu descrierea „Deja se simte spiritul sărbătorilor! Gospodinele se întrec în toate cele...”, o femeie în geacă albă poate fi văzută cum trage de păr altă femeie, moment în care a izbucnit și conflictul dintre cele două, fără a ține cont de oamenii din jur.

Bătaia a fost rapid oprită de martori, care le-au despărțit pe cele două.

Peste 100.000 de oameni la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, anunța pe 14 noiembrie că peste 100.000 de oameni au fost la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova.

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova se desfășoară în mai multe zone-cheie ale orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park.

Una dintre principalele atracții ale acestui an este „Satul lui Moș Crăciun”, amenajat în Piața William Shakespeare. Aici, cei mici îl vor putea vizita pe Moș Crăciun într-o căsuță decorată spectaculos, de aproape șase metri înălțime, luminată festiv și dotată cu un ceas de poveste.

În fiecare seară, între 18:30 și 19:00, Moș Crăciun va avea o intrare impresionantă în Piața Mihai Viteazul, marcând momentul cu zăpadă artificială – o premieră pentru ediția din 2025.

În Piața Frații Buzești, bradul-scenă va găzdui concerte și spectacole zilnice, iar bradul din Piața Mihai Viteazul, decorat ca un magazin de jucării, va deveni unul dintre cele mai fotografiate puncte ale târgului.

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de spectacole, lumină, distracție și experiențe de sărbătoare.

Craiova își reconfirmă astfel statutul de una dintre cele mai spectaculoase destinații de Crăciun din România, atrăgând anual zeci de mii de turiști din țară și din străinătate.