Muzeul unic în lume deschis într-o aripă a Memorialului „Închisoarea Pitești”

Mar╚Ťi, 23 august 2022, cu ocazia Zilei Comemor─ârii Victimelor Fascismului ╚Öi Comunismului, Memorialul ├Änchisoarea Pite╚Öti a deschis ÔÇ×Muzeul Comunismului pentru CopiiÔÇŁ, un muzeu unic ├«n lume, care func╚Ťioneaz─â ├«ntr-o arip─â a Memorialului (fostele temni╚Ťe ├«n care s-a ├«ncercat reeducarea prin tortur─â). Muzeul prezint─â istoria comunismului pe ├«n╚Ťelesul celor mai tineri vizitatori, ├«ntr-o form─â interactiv─â ╚Öi creativ─â.

ÔÇ×Copiii sub 12 ani nu pot vizita Memorialul din cauza subiectului extrem de violent, astfel c─â am dorit s─â facem subiectul accesibil ╚Öi celor mai mici, g├óndind un proiect centrat pe nevoile ╚Öi ideile copiilor. La ├«nceputul anului 2022, am ob╚Ťinut o finan╚Ťare de la Administra╚Ťia Fondului Cultural National pentru dou─â camere din cele ╚Öase ale Muzeului Comunismului pentru Copii, un manual digital pentru elevi ╚Öi profesori ╚Öi un jurnal/caiet de lucru pentru eleviÔÇŁ, explic─â Maria Axinte, coordonatorul proiectului.

├Änt├ólnire cu un supravie╚Ťuitor al ÔÇ×Fenomenului Pite╚ÖtiÔÇŁ

Deschiderea Muzeului Comunismului pentru Copii s-a f─âcut mar╚Ťi cu o ├«nt├ólnire ├«ntre genera╚Ťii. Primii vizitatori l-au cunoscut ├«n carne ╚Öi oase pe Sergiu Rizescu, supravie╚Ťuitor al teribilului experiment cunoscut drept ÔÇ×Fenomenul Pite╚ÖtiÔÇŁ, arestat ├«n 1952, care s-a ├«ntors, pe 23 august, s─â-╚Öi revad─â celula.

Copiii ╚Öi tinerii vizitatori au fost invita╚Ťi apoi s─â exploreze primele dou─â camere ale muzeului ╚Öi s─â participe la atelierele programate ╚Öi la dezbateri.

├Än cadrul muzeului, este disponibil ╚Öi volumul ÔÇ×Jurnalul meu de istoria comunismului ├«n Rom├óniaÔÇŁ, un caiet de lucru cu informa╚Ťii, jocuri ╚Öi desene, pe care viitorii vizitatorii, ca ╚Öi cei care au trecut pragul la inaugurare, ├«l pot completa ╚Öi lua acas─â.

Gestionarea emo╚Ťiilor

Vizitatorii ÔÇ×Muzeului Comunismului pentru CopiiÔÇŁ pot afla despre dictatura comunist─â parcurg├ónd mai multe teme prezente ╚Öi ├«n programa ╚Öcolar─â: introducere ├«n comunism ╚Öi propagand─â, na╚Ťionalizarea, colectivizarea, deten╚Ťia/rezisten╚Ťa, via╚Ťa cotidian─â. Atelierele educa╚Ťionale au, printre altele, ╚Öi scopul de a-i ajuta ├«n gestionarea emo╚Ťiilor provocate de parcurgerea expozi╚Ťiei, dar ╚Öi de a-i asista ├«n ├«n╚Ťelegerea unor subiecte dificile sau ├«nc─ârcate de violen╚Ť─â.