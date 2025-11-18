search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Animalul care revine într-o tară din Europa după 100 de ani de absență: „O specie pierdută se întoarce acasă”

0
0
Publicat:

După o absență de peste 100 de ani, o țară din Europa ar putea redeveni casă pentru pisicile sălbatice. Un studiu arată că pădurile și terenurile mixte ale regiunii oferă habitatul ideal pentru reintroducerea acestei specii.  

Devon este oraș din Anglia, cunoscut pentru peisajele sale pitorești Foto: Pixibay
Devon este oraș din Anglia, cunoscut pentru peisajele sale pitorești Foto: Pixibay

Proiectul ca pisicile sălbatice europene să cutreiere din nou sud-vestul Angliei a făcut un pas important după ce un studiu de doi ani a concluzionat că reintroducerea lor este fezabilă. După ce au lipsit mai bine de un secol, Devonul central a fost considerat a avea habitatul potrivit pentru a susține o astfel de populație, potrivit theguardian.

Zona are pădurile necesare pentru oferirea de adăpost și locuri de cuibărit, iar pășunile și tufișurile de intensitate redusă creează un teren ideal pentru vânătoare.

Potrivit studiului, pisicile sălbatice nu ar fi dăunătoare oamenilor sau animalelor domestice și de fermă. Se estimează că între 40 și 50 de animale ar putea fi eliberate, dar nu înainte de 2027.

Există totuși unele provocări. Împerecherea dintre pisicile sălbatice și cele domestice sau sălbatice este o problemă pentru populațiile din Scoția, punând în pericol siguranța genetică a speciei. Pentru ca reintroducerea din sud-vest să aibă succes, va fi necesară cooperarea cu comunitățile locale și organizațiile pentru bunăstarea animalelor, pentru a sprijini un program de sterilizare a pisicilor domestice și sălbatice.

Investigația de doi ani a fost realizată de South West Wildcat Project, un parteneriat condus de Devon Wildlife Trust, care include Forestry England și Derek Gow Consultancy, specializat în proiecte de „rewilding”.

Pisică sălbatică FOTO: Arhivă, Adevărul
Pisică sălbatică FOTO: Arhivă, Adevărul

Studiul a analizat efectele asupra oamenilor, comunităților, altor viețuitoare și animalelor domestice și a examinat sustenabilitatea pe termen lung a unei populații de pisici sălbatice după reintroducere.

Pisicile sălbatice europene, cunoscute și ca „pisici de pădure”, erau odată răspândite în sud-vestul Angliei. Secole de persecuție, alături de pierderea și fragmentarea habitatelor, au dus la dispariția lor în mare parte. Ultimele pisici sălbatice din sud-vest se crede că au supraviețuit pe Exmoor până la mijlocul secolului al XIX-lea.

„Întoarcerea acestei specii critic amenințate ar fi un pas important în restaurarea faunei native și va ajuta la reechilibrarea ecosistemelor locale. Dialogul deschis cu părțile interesate va fi esențial”, a spus Cath Jeffs, liderul proiectului South West Wildcat la Devon Wildlife Trust. 

Singurele pisici sălbatice rămase în Marea Britanie trăiesc în Highlands, Scoția. Deși au primit statut protejat în 1988, acestea sunt acum considerate în pericol de dispariție, cu doar aproximativ 115 indivizi rămași în sălbăticie.

Raportul proiectului South West Wildcat, publicat recent, concluzionează că sud-vestul Angliei conține suficientă acoperire forestieră, conectată prin alte habitate potrivite, pentru a susține o populație sustenabilă de pisici sălbatice.

Două sondaje realizate de cercetătorii de la Universitatea din Exeter arată că majoritatea localnicilor sunt pozitivi față de ideea reîntoarcerii pisicilor sălbatice.

Pisicile sălbatice nu prezintă un risc semnificativ pentru alte specii protejate, precum liliecii sau dormicele, iar dieta lor se concentrează pe specii comune, cu 75% din pradă reprezentată de rozătoare mici și iepuri. 

De asemenea, pisicile sălbatice nu pun în pericol oamenii, animalele domestice sau animalele de fermă, iar păsările de curte pot fi protejate cu aceleași măsuri folosite deja împotriva prădătorilor precum vulpile.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca doar în trailer”
fanatik.ro
image
Politician filmat uitându-se la poze cu femei dezbrăcate, în timp ce călătorea cu avionul, în SUA: „Dacă trebuie să zbori peste țară, te uiți la multe lucruri pe tabletă”
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Femeile din UE câștigă mai puțin decât bărbații. Practic muncesc "gratis" de acum până la final de an
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior
playtech.ro
image
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de anul viitor. Bani în plus, acordați în două tranșe
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Prințul Harry și Meghan au contactat-o pe ”astroloaga vedetelor”. Ce le rezervă destinul Ducilor?

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?