Animalul care revine într-o tară din Europa după 100 de ani de absență: „O specie pierdută se întoarce acasă”

După o absență de peste 100 de ani, o țară din Europa ar putea redeveni casă pentru pisicile sălbatice. Un studiu arată că pădurile și terenurile mixte ale regiunii oferă habitatul ideal pentru reintroducerea acestei specii.

Proiectul ca pisicile sălbatice europene să cutreiere din nou sud-vestul Angliei a făcut un pas important după ce un studiu de doi ani a concluzionat că reintroducerea lor este fezabilă. După ce au lipsit mai bine de un secol, Devonul central a fost considerat a avea habitatul potrivit pentru a susține o astfel de populație, potrivit theguardian.

Zona are pădurile necesare pentru oferirea de adăpost și locuri de cuibărit, iar pășunile și tufișurile de intensitate redusă creează un teren ideal pentru vânătoare.

Potrivit studiului, pisicile sălbatice nu ar fi dăunătoare oamenilor sau animalelor domestice și de fermă. Se estimează că între 40 și 50 de animale ar putea fi eliberate, dar nu înainte de 2027.

Există totuși unele provocări. Împerecherea dintre pisicile sălbatice și cele domestice sau sălbatice este o problemă pentru populațiile din Scoția, punând în pericol siguranța genetică a speciei. Pentru ca reintroducerea din sud-vest să aibă succes, va fi necesară cooperarea cu comunitățile locale și organizațiile pentru bunăstarea animalelor, pentru a sprijini un program de sterilizare a pisicilor domestice și sălbatice.

Investigația de doi ani a fost realizată de South West Wildcat Project, un parteneriat condus de Devon Wildlife Trust, care include Forestry England și Derek Gow Consultancy, specializat în proiecte de „rewilding”.

Studiul a analizat efectele asupra oamenilor, comunităților, altor viețuitoare și animalelor domestice și a examinat sustenabilitatea pe termen lung a unei populații de pisici sălbatice după reintroducere.

Pisicile sălbatice europene, cunoscute și ca „pisici de pădure”, erau odată răspândite în sud-vestul Angliei. Secole de persecuție, alături de pierderea și fragmentarea habitatelor, au dus la dispariția lor în mare parte. Ultimele pisici sălbatice din sud-vest se crede că au supraviețuit pe Exmoor până la mijlocul secolului al XIX-lea.

„Întoarcerea acestei specii critic amenințate ar fi un pas important în restaurarea faunei native și va ajuta la reechilibrarea ecosistemelor locale. Dialogul deschis cu părțile interesate va fi esențial”, a spus Cath Jeffs, liderul proiectului South West Wildcat la Devon Wildlife Trust.

Singurele pisici sălbatice rămase în Marea Britanie trăiesc în Highlands, Scoția. Deși au primit statut protejat în 1988, acestea sunt acum considerate în pericol de dispariție, cu doar aproximativ 115 indivizi rămași în sălbăticie.

Raportul proiectului South West Wildcat, publicat recent, concluzionează că sud-vestul Angliei conține suficientă acoperire forestieră, conectată prin alte habitate potrivite, pentru a susține o populație sustenabilă de pisici sălbatice.

Două sondaje realizate de cercetătorii de la Universitatea din Exeter arată că majoritatea localnicilor sunt pozitivi față de ideea reîntoarcerii pisicilor sălbatice.

Pisicile sălbatice nu prezintă un risc semnificativ pentru alte specii protejate, precum liliecii sau dormicele, iar dieta lor se concentrează pe specii comune, cu 75% din pradă reprezentată de rozătoare mici și iepuri.

De asemenea, pisicile sălbatice nu pun în pericol oamenii, animalele domestice sau animalele de fermă, iar păsările de curte pot fi protejate cu aceleași măsuri folosite deja împotriva prădătorilor precum vulpile.