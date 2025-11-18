Motorina și benzina s-au scumpit la pompă. Ministrul Energiei cere intervenția Consiliului Concurenței

Ministrul Energiei anunță controale în benzinării, după ce prețurile la pompă au crescut în ultimele zile.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat controale în benzinării, acesta considerând că nu există motive evidente care să justifice scumpirile din ultima perioadă.

La unele stații peco, litrul de motorină a depășit pragul de 8 lei, în timp ce benzina a ajuns la 7,60 de lei, ceea ce înseamnă că prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,3% mai mult decât luna trecută. Practic, pentru un plin de mașină șoferii plătesc cu 12 lei mai mult.

”Am cerut Consiliului Concurenței și tuturor instituțiilor abilitate să urmărească modul de formare al prețurilor, diferite politici care nu sunt în acord cu piața, prin care se crește în mod total nejustificat preţul la pompă. Și nu există niciun motiv obiectiv pentru care se justifică creșterea prețului la pompă”, spune Bogdan Ivan.

Prețul poate fi influențat și de problemele de aprovizionare din regiune, atrag atenția specialiștii. Sancțiunile impuse unei companii sârbe și tensiunile legate de rezervele din Bulgaria au condus la o creștere a costurilor.