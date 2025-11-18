search
Marți, 18 Noiembrie 2025
„Banii la saltea vă sărăcesc". Ce alternative mai sigure recomandă un expert fiscal

Publicat:

Inflația, principalul inamic al economiilor, a revenit, iar cel mai riscant lucru este să păstrați banii "la saltea", a avertizat consultantul fiscal Gabriel Biriș. Pe lângă faptul că își pierd valoarea în timp, păstrarea lor în casă poate reprezenta și un risc pentru siguranța personală, le-a transmis acesta pensionarilor.

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Despre educaţia financiară este mai important să discutăm la începuturile vieţii, ca să putem beneficia de ea. Sunt sigur că dacă sunteţi aici deja aveţi un anumit nivel de educaţie financiară. (...) S-a vorbit de economii, să puneţi bani deoparte - important, dacă putem - dar grijă mare, că economiile au un mare duşman care a revenit printre noi. Se numeşte inflaţie. Ce bine ar fi fost să fi avut educaţie financiară în '89, la Revoluţie, când familia mea avea la CEC echivalentul a 3-4 apartamente în Bucureşti, din lucrat grădină, şi care s-au evaporat cu inflaţia! Nu am avut-o, în fine! Ţineţi cont de inflaţie! Cel mai rău este să ţii banii la saltea. Banii la saltea sunt un rău şi din alt punct de vedere - că vă creează un pericol personal, la siguranţa dvs. Nu ţineţi bani acasă, bani mulţi în special. Ţineţi doar cât aveţi nevoie într-o săptămână, maxim. Banii în contul curent nu vă pot fi furaţi, dar se depreciază, dobânzile la contul curent sunt micuţe. Banii în depozite sunt mult mai buni - atât timp cât nu ei nevoie de ei - decât banii în contul curent sau, şi mai rău, la saltea", a spus Biriş.

El i-a îndemnat pe pensionari să ia în calcul să investească în titluri de stat şi, totodată, să nu scoată toţi banii de pe card, atunci când primesc pensia.

Uitaţi-vă şi la titlurile de stat, că sumele nu sunt mari, dobânzile sunt bune, comparabile cu inflaţia în momentul de faţă şi sunt şi neimpozabile, ţineţi minte lucrul ăsta, şi pot fi şi vândute contra unui mic comision, dacă aveţi nevoie. Iarăşi, încă un sfat: majoritatea primiţi pensiile în cont, pe card. Nu vă duceţi să scoateţi banii a doua zi, că nu aveţi de ce. În momentul în care scoateţi bani din bancomat plătiţi un comision. Dacă plătiţi cu cardul la comerciant, nu plătiţi niciun comision. Ba, mai sunt şi bănci care dau nişte puncte, nişte bonusuri, pe care după aia le poţi folosi, deci, practic, un discount că ai folosit cardul lui. Mic, dar se adună", a susţinut avocatul.

Un alt sfat transmis pensionarilor a fost să „nu se lege de lucruri" şi să lase grijile deoparte, pentru că acestea pot provoca boli.

Dacă îmi permiteţi un sfat care nu va rezona cu multă lume: nu vă legaţi de lucruri! Aţi muncit, aţi făcut o casă mare, aţi crescut copii în ea, v-au plecat copiii, casa e mare. Mănâncă mult casa mare. Şi energie, şi impozite - vedeţi că impozitele se cam dublează de la anul, cu 70-80% cresc. Nu vă legaţi de bunuri. Ok, nu puteţi, nu vă lasă sufletul să o vindeţi şi să cumpăraţi o casă mai mică şi vreţi să lăsaţi ceva generaţiilor care vin sau aţi moştenit-o şi nu e de vânzare: luaţi în considerare să o închiriaţi şi să luaţi un apartament care vă costă mult mai puţin. Costurile astea de zi cu zi, utilităţile, impozitele, reparaţiile pot să vă facă sclavul lucrurilor. Nu vă legaţi, nu fiţi sclavul lucrurilor! Şi lăsaţi copiii! Aţi investit în educaţia lor, i-aţi făcut mari, i-aţi pus pe un drum, e treaba lor să se descurce, vedeţi-vă de viaţa dvs. şi aveţi grijă să rămâneţi sănătoşi! Şi asta se face prin mişcare, prin alimentaţie sănătoasă şi prin cât mai puţine griji inutile. Nu vă mai faceţi griji pentru orice - discuţia asta o am mereu cu mama. Grijile vă îmbolnăvesc", a arătat Gabriel Biriş.

Nu în ultimul timp, acesta le-a mai spus celor prezenţi la conferinţă să nu se mai lase manipulaţi de politicieni, care promit "marea cu sarea".

Cu impredictibilitatea fiscală - eu sunt avocat de business - clienţii noştri sunt companii mai puţin mici - medii şi mari - cu capital românesc sau străin suntem cu toţii foarte afectaţi de lipsa asta de stabilitate şi de predictibilitate. Din păcate, curcubeul, în sens de zile frumoase, e puţin probabil, pentru că din păcate în anii care au trecut a fost foarte, foarte multă lipsă de responsabilitate. Politicienii v-au promis marea cu sarea, au promis că vin cu creşteri, după care au început să le amâne. S-a ajuns la o situaţie bugetară deosebit de gravă şi acum vedem plăţi de contribuţii la sănătate, impozite majorate. Lucrurile astea ne afectează pe noi toţi, pentru că până la urmă noi suntem în chestiunea asta numită România împreună - tineri, mai puţini tineri, angajaţi la stat, angajaţi în privat, pensionari sau elevi. O rugăminte: să nu vă mai lăsaţi manipulaţi", a atenţionat el.

