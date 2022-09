Muzeul Comunismului, cel mai vizitat muzeu din Timișoara. E pe locul șase la obiective turistice din oraș

Muzeul Consumatorului Comunist din Timișoara este unul din cele vizitate obiective turistice din orașul de pe Bega. Deja sunt mulți care îi trec pragul, dar maximul de vizitatori este așteptat anul viitor, în timpul Capitalei Culturale Europene.







Muzeul a fost deschis în 2015, în urma unei inițiative private. Muzeul Consumatorului Comunist se află pe locul al șaselea pe platforma Tripadvisor în preferințele turiștilor care vin în Timișoara, iar printre muzeele din oraș este pe primul loc, ceea ce... poate spune multe. Cu atât mai mult cu cât muzeul este o iniţiativă sută la sută privată, realizată din donaţii şi prin efortul a numeroşi voluntari implicaţi în proiect. Ca atare nici nu dispune de promovare din partea autorităților, însă, cea mai bună reclamă e cea din gură în gură. Sau în epoca digitală cea a review-urilor de pe internet.

„Au început să vină oamenii în număr mare după ce s-a dat anunțul că noi am câștigat titlul de Capitală Culturală Europeană. Am observat că turiștii, în bunul mers al lucrurilor, se uită pe net și caută locațiile. Nu mă miră că vin și la noi, din păcate au foarte puține obțiuni în Timișoara, mai ales dacă vorbim de muzee. Știm care e situația. Muzeul nostru este foarte mic, dar totuși e pe primul loc pe Tripadvisor între muzee în Timișoara. E pe locul șase la atracții turistice, după Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Victoriei, Catedrală și malul Begăi. Un muzeu sută la sută privat, fără angajați, fără bilet”, a declarat actorul Ovidiu Mihăiță, inițiatorul proiectului.





Munca vloggerilor dă roade

O bună promovare a Muzeului Consumatorului Comunist fac și vloggerii care ajung în Timișoara. Recent, muzeul a fost vizitat de britanicul Benjamin Rich, cunoscut pentru canalul său YouTube Bald and Bankrupt. Într-o lună de zile, filmul postat de el despre călătoria în România a depășit 2 milioane de vizualizări.

„Ca orice vizită de VIP, ne-a bucurat și prezența lui <Bald and Bankrupt>. Are peste 2,1 milioane de vizualizări filmul său de pe YouTube. Eu nu am fost aici, dar colegii mei s-au ocupat de el. Dar acești vloggeri aduc alți oameni, nouă nu ne fac decât bine reclamele de genul acesta. Am mai văzut o dată un impact din acesta, când a fost Mihai Bendeac, ditamai vedeta din showbiz, care a postat pe pagina lui că a fost la muzeu. Asta a fost într-o sâmbătă. Iar duminică a fost arhiplin muzeul, pentru că are foarte mulți urmăritori”, a mai spus Ovidiu Mihăiță.



Nu mai au spațiu pentru obiecte

Muzeul a fost amenajat la subsolul unei case din zona Elisabetin, sub forma unei locuințe „obișnuite” din Epoca de Aur, cu sufragerie, camera copiilor, bucătărie, debara, hol şi baie. Cuprinde cam tot ce aveau românii acasă: de la obiecte de uz casnic, mobilier, îmbrăcăminte, articole de uz casnic, electrocasnice, jucării, papetărie la produse cosmetice sau de bucătărie.

„Oamenii continuă să vină cu tot felul de obiecte, cu plase de bibelouri, dar deja este prea mult, nu mai avem spațiu. Avem material pentru încă câteva muzee. Acum suntem chiar într-o renovare a unei părți a muzeului. Acum avem foarte mulți vizitori, dar cred că apogeul va fi anul viitor, în iulie. Noi nu putem să spunem decât <welcome> sau <willkommen>, ne facem bucățica noastră mică din tot angrenajul capitalei”, a mai declarat Ovidiu Mihăiță.







Muzeul Consumatorului Comunist se găsește în casa în care funcționează și cafeneaua Scârț-loc Lejer, dar și teatrul Auăleu, de pe strada Arh. Szekely Laszlo nr. 1. Chiar şi grădina interioară este amenajată cu obiecte din timpul socialismului, în principal obiecte mari, firme şi reclame care au fost demontate de pe clădirile din oraş.