Mitică Dragomir nu scapă de protestatarul Marian Ceaușescu. Instanța i-a respins solicitarea privind un ordin de protecție împotriva activistului

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 București au respins cererea lui Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a cerut ordin de protecție împotriva activistului Marian Ceaușescu.

Instanța s-a pronunțat marți, 18 noiembrie, cu privire la solicitarea lui Mitică Dragomir privind emiterea unui ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Judecătorii au respins cererea, ca neîntemeiată.

„Respinge cererea privind emiterea ordinului de protecţie, ca neîntemeiată. Onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 602 lei, va rămâne în sarcina statului și se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunțare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 18.11.2025”, se arată în solutia pe scurt postată pe site-ul instanței și preluată, pe Facebook de Marian Ceaușescu.

În aceeași postare, protestatarul a comentat decizia instanței.

„Rămăne la fel Ceausescu Marian îi va aduce aminte „BORFASULE, DA ,BĂ, BANII ÎNAPOI”! 3,3 miluoane de euro catre stat. DUMITRU Dragomir (Mitică) nu primește ordinul de protecție pentru maximum prevăzut de lege, 1 an de zile si la 100 de metri cerut împotriva mea.”, scrie Marian Ceaușescu, marți, pe Facebook.

Tensiuni mai vechi

Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva lui Marian Ceaușescu după o serie de episoade tensionate între cei doi.

„Am făcut-o să nu greșesc eu, că poate îi dau cu vreo cărămidă în cap. Sunt bătrân și îmi pierd controlul. Începe să îmi fie frică de mine, nu de el, că sunt bătrân și îmi pierd controlul. Dacă instanța îi dă, bine, dacă nu, eu totuși am anunțat.”, a declarat Mitică Dragomir pentru iamsport.ro, cu privire la solicitarea sa.

Amintim că, în 2022, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat la rost de Marian Ceaușescu, la ieșirea din sediul unei televiziuni. Cei doi s-au îmbrâncit, iar Poliția a deschis dosar penal.

Conform imaginilor video, fostul șef LPF și-a pierdut cumpătul și, alături de șoferul său, a intrat în conflict cu protestatarul. După altercație, Mitică Dragomir s-au urcat în mașină.

„Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, în care a avut loc o agresiune între mai multe persoane, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Secției 1 s-au sesizat din oficiu, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru a se stabili participația fiecărei persoane”, se arăta, atunci într-un comunicat al poliției.

Cele mai recente confruntări dintre Dumitru Dragomir și Marian Ceaușescu au avut loc în fața instanțelor, când protestatarul l-a confruntat pe fostul șef al LPF, în contextul proceselor penale în care acesta a fost sau este implicat.

Un astfel de incident a avut loc în martie 2025, în fața Curții de Apel din București.

Marian Ceaușescu și-a început în stilul caracteristic filmarea pe care a urcat-o pe Facebook:

„Salut, prieteni! Uitați, aicea, mizeria din fotbalul românesc! Mitică Dragomir, unul dintre escrocii, borfașii din fotbalul românesc. Unul care a furat până când nu a mai putut. Mizeria din fotbalul românesc, Mitică Dragomir! Spurcat de milițian! Borfașul borfașilor!".

„Corleone” i-a arătat semne obscene, făcute pe culoarul Curții de Aple, și l-a înjurat. „Lu' mă-ta să-i dai aia!", a venit replica lui Ceaușescu.