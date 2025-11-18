S-a tras linie. Lista finală cu cei 18 candidați pentru funcția de primar general al Capitalei

Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București a prezentat marți seara lista finală a candidaților care s-au înscris în cursa electorală pentru Primăria Municipiului București.

18 candidați care s-au înscris în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei au fost declarați admiși de Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București. Numărul celor care și-au depus candidaturile a fost de 21, dar 3 dintre ei au fost respinși.

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Valentin Burcea (candidat independent), Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”), Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent), Daniel Băluţă (PSD), Dănuţ Angelo Trifu (candidat independent), Eugen Teodorovici (candidat independent), Gheorghe Neţoiu (candidat independent), Ioan Mihai Lasca (Partidul PPR), Vlad Gheorghe Dan (candidat independent), Ana-Maria Ciceală (SENS), Oana Creţu (PSDU), Rareş Lazăr (România în Acţiune), Angela Negrotă (candidat independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM), Constantin Titian Filip (candidat independent).

Totodată, dosarele de candidatură depuse de Dumitrică Stan (candidat independent) ASR Marcu Maria (candidat independent) și Dan Cristian Popescu (candidat independent) au fost respinse.

Potrivit calendarului stabilit de Guvern, în 17 noiembrie 2025 este încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor , care trebuie să rămână definitive până în 23 noiembrie.

Campania electorală va începe în 22 noiembrie, iar în 2 decembrie este programată tipărirea buletinelor de vor.

În 6 decembrie se încheie campania electorală, iar alegerile vor avea loc în 7 decembrie.

Conform datelor Autorității Electorale Permanente, în noiembrie 2024 erau înscriși 1.786.929 de alegători pe listele electorale permanente din Municipiul București.