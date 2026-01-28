search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
O persoană a murit și alte şase sunt rănite într-un accident în județul Buzău. Un autoturism s-a ciocnit cu o autoutilitară

Publicat:

O persoană şi-a pierdut viaţa şi şase au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Traficul în zona accidentului este oprit.

La fața locului sunt și echipaje medicale FOTO: Shutterstock
La fața locului sunt și echipaje medicale FOTO: Shutterstock

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la intersecţia DN 1B cu DJ 203C, localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.

În urma impactului au rezultat 7 victime, dintre care o persoană a decedat, iar celelalte 6 au fost transportate la spital, cu diferite leziuni.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea traficului după ora 08:00.

