O persoană a murit și alte şase sunt rănite într-un accident în județul Buzău. Un autoturism s-a ciocnit cu o autoutilitară

O persoană şi-a pierdut viaţa şi şase au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Traficul în zona accidentului este oprit.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la intersecţia DN 1B cu DJ 203C, localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.

În urma impactului au rezultat 7 victime, dintre care o persoană a decedat, iar celelalte 6 au fost transportate la spital, cu diferite leziuni.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea traficului după ora 08:00.