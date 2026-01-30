Bărbat împușcat în timpul unei partide de vânătoare în Buzău, transportat de urgență la spital

Un bărbat de 51 de ani din localitatea Merei, județul Buzău, a fost rănit vineri în timpul unei partide de vânătoare desfășurate în zona Pietroasele, suferind o plagă la nivelul abdomenului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, victima a fost găsită conștientă și cooperantă, dar starea sa a impus intervenția rapidă a echipajelor de salvare. La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe și mijloace: autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), șenilată UTV ARGO, ambulanță SMURD și autospecială pentru asistență și salvare (ASAS).

Intervenția s-a desfășurat într-o zonă greu accesibilă, terenul accidentat și noroiul complicând deplasarea salvatorilor. Pompierii au reușit să acorde primul ajutor medical și să evacueze victima în siguranță.

„După stabilizare, bărbatul a fost predat echipajului elicopterului SMURD București, fiind transportat de urgență la o unitate medicală de specialitate pentru îngrijiri suplimentare”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.

Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.