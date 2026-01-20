Cursa disperată a unui băiat de 12 ani: de ce a condus peste 300 de km, noaptea, cu aproape 200 km/h

Un băiat de 12 ani a pornit singur, noaptea, într-o cursă de peste 300 de kilometri la volanul mașinii unchiului său, accelerând în anumite momente până aproape de 200 km/h, doar pentru a-și întâlni tatăl, de care mama sa se despărțise.

Totul a început în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în jurul orei 3.00 dimineața, când un echipaj de la Poliția Rutieră Hunedoara a observat un autoturism care circula pe șoseaua ce leagă județele Hunedoara și Arad. Oamenii legii i-au făcut semn șoferului să oprească pentru un control de rutină, însă acesta a ignorat solicitarea și a accelerat.

Urmărirea care a urmat a fost spectaculoasă și tensionată, iar polițiștii i-au alertat pe colegii din județul Arad pentru a primi sprijin, mai ales că, pe unele porțiuni de drum, șoferul circula cu viteze apropiate de 200 km/h.

După aproximativ 70 de kilometri de urmărire, autoturismul a intrat pe străduțele înguste ale satului Milova, în județul Arad. Acolo, polițiștii au reușit să blocheze mașina. Și atunci a venit surpriza: la volan nu era un adult, ci un copil de 12 ani, care traversase trei județe, noaptea, uneori şi cu viteze ameţitoare.

„În data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 03.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism care circula pe D.N. 7, în localitatea Câmpuri-Surduc. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea autoturismului, folosind semnalele acustice și luminoase, iar la intrarea în județul Arad a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Săvârșin. Acțiunea coordonată a polițiștilor hunedoreni și arădeni a dus la oprirea autoturismului în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere (deși viteza de rulare a fost mult peste limita legală). La volanul autoturismului a fost identificat un minor de 12 ani, din Chișineu Criș. Minorul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a declarat Mădălin Herbei, purtător de cuvânt al IPJ Arad, citat de Opinia Timişoarei.

Investigațiile ulterioare au arătat că băiatul luase mașina fără permisiunea unchiului său, din Avrig, județul Sibiu, și pornise într-un drum de peste 300 km pentru a-și vedea tatăl, care locuia în județul Arad, după ce se despărţise de mama sa.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și conducere fără permis, dar, fiind că are sub 14 ani, copilul nu răspunde penal, astfel că răspunderea le revine părinților săi.