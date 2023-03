Protest la Spitalul Orășenesc Cugir. Scandalul dintre doi medici a scos oamenii în stradă

Un protest are loc vineri dimineața în fața Spitalului Orășenesc Cugir după ce un medic urolog a anunțat că demisionează. Situația în instituția medicală este tensionată.

Mai multe persoane au venit în fața spitalului pentru a-l susține pe medicul urolog Eugen Brîndaș, care a anunțat joi că își va da demisia după ce un alt medic din spital ar fi adus martori mincinoși împotriva sa.

„Cu mult respect vă anunț că începând cu data de 6 martie 2023 îmi voi da demisia de la Spitalul Or. Cugir. M-am săturat să fiu în bătaia puștii fără motiv, mai ales colegilor pe care i-am ajutat și i-am adus la Spitalul din Cugir, în special Dr. Sumant ( ortoped). Caracterul lui a mers până acolo încât a reușit să convingă doi pacienți și să ii aducă martori mincinoși (că eu i-aș fi înjurat) la Comisia de disciplină a spitalului. Știți foarte bine că de patru ani jumate de când am venit aici am ajutat pe toată lumea și am făcut și din imposibil posibil.

Refuz să mai coordonez CPU, refuz să îmi mai asum cazurile pe care el refuză să le vadă, pacienți în stare gravă, pacienți care puteau fi rezolvați aici și pentru care m-am milogit de multe ori în multe centre să fie luați să fie rezolvați pentru că am vrut să îmi fac datoria că și om în primul rând”, a afirmat medicul Brîndaș.

Medicul a mai spus că este un conflict mai vechi, din august 2021, pe care colegul său l-a „mutat din exterior, în interiorul spitalului”. Managerul spitalului din Cugir, Florin Arion, a declarat că sunt în derulare două cercetări disciplinare care îi vizează pe ambii medici, urmând a fi luate măsuri la finalizarea acestora.

Medicul acuzat, Sumant Ramchurn, nu a comentat acuzațiile colegului său. Acesta este originar din Mauritius și lucrează al Spitalul Orășenesc Cugir din iulie 2021.