Inundații și căderi de pietre pe DN10, alunecări de teren reactivate în județul Buzău

În urma fenomenelor meteo din ultimele ore, în mai multe zone din județul Buzău au fost raportate inundații în gospodării, căderi de pietre pe drumuri naționale și reactivări ale unor alunecări de teren.

În urma fenomenelor meteo din ultimele ore, mai multe localități din județul Buzău s-au confruntat cu inundații, alunecări de teren și căderi de pietre, iar autoritățile au emis avertizare hidrologică cod portocaliu până la ora 12:00, din cauza creșterilor de debite și niveluri pe râul Nişcov, cu risc de depășire a cotelor de inundație.

Echipajele Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău au intervenit deja în mai multe puncte, pentru evacuarea apei din gospodării și curți, în localitatea Șarânga, comuna Pietroasele, în satul Haleș, comuna Tisău, și în satul Lipia, comuna Merei.

„Situațiile au fost monitorizate permanent, iar intervențiile s-au desfășurat operativ, pentru limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice și protejarea populației”, au transmis reprezentanții Prefecturii Buzău.

Tot în cursul dimineții, pompierii au fost solicitați prin apel la 112 să intervină pe DN10, în zona Lunca Jariștei, unde s-au produs căderi de pietre de pe versanți. Zona este cunoscută pentru riscul de desprinderi în perioadele cu precipitații abundente, iar autoritățile au acționat rapid pentru îndepărtarea pericolului și prevenirea unor incidente rutiere, notează buzăunet.

Alunecări de teren reactivate

Pe fondul ploilor și al inundațiilor recente, au fost semnalate și reactivări ale unor alunecări de teren în localitățile Cislău, Merei și Lopătari.

În aceste zone au fost observate gropi în carosabil și deteriorări ale podețelor, inclusiv tuburi rupte, care pot afecta siguranța circulației și accesul către anumite gospodării.

Echipajele ISU monitorizează continuu evoluția situației și acționează împreună cu autoritățile locale pentru reducerea riscurilor și asigurarea protecției populației.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită, mai ales pe sectoarele de drum din zonele afectate, și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție aflate pe teren.