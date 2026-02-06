Foto Viiturile au lovit mai multe zone ale țării. Hidrologii au emis un Cod roșu de inundații în două județe

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod roșu de inundații pentru vineri, 6 februarie, în județele Prahova și Buzău. Fenomenele hidrologice au început încă de joi, iar autoritățile au intervenit pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți.

„În intervalul 05.02.2026, ora 08:00 – 06.02.2026, ora 08:00, s-au înregistrat efecte în 21 de localități din 5 județe (BC, BZ, DJ, DB și VN).

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, precum și pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil.

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. În prezent, echipe specializate se află în teren pentru a relua accesul în localitate în condiții de siguranță”, transmite INHGA.

Traficul rutier este blocat pe DJ 641, în localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil, care este în retragere. În acest moment, se intervine în mai multe localități din județul Vrancea pentru evacuarea apei din gospodării.

→ Imaginea 1/2: Au fost inundații în cinci județe ale țării/FOTO: INHGA

„Populația este sfătuită să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților. Detalii privind codurile în vigoare se regăsesc pe paginile ANM (https://www.meteoromania.ro/) și INHGA (https://www.hidro.ro/).

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi:

Urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru recomandări actualizate;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112

Pe platforma fiipregatit.ro găsiți ghiduri utile pentru situații de urgență, cu instrucțiuni clare despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după producerea acestora. De asemenea, există și variante adaptate pentru copii și adolescenți, explicate pe înțelesul lor, pentru ca întreaga familie să fie pregătită”, transmite INHGA.

Cod roșu de inundații în două județe

Instituția citată a emis o avertizare Cod roşu de inundaţii, valabilă vineri până la ora 15:00 pe râul Nişcov, în judeţele Prahova şi Buzău, scrie Agerpres.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi a propagării se pot produce creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de pericol pe râul Nişcov - afluent al râului Buzău, în judeţele Prahova şi Buzău.

De asemenea, până la ora 12:00, este Cod portocaliu pentru posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râul Teleajen, pe sectorul aval confluenţă cu râul Vărbilău, în judeţul Prahova, şi pe râurile din bazinul hidrografic Milcov, în judeţul Vrancea.

Până la ora 12:00, este valabil un Cod galben pentru râurile din bazinul Bârlad (afluenții sectorului aval de la confluența cu râul Crasna), în județele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea.

Din cauza precipitațiilor, topirii zăpezii și gheții de pe râuri, se pot produce scurgeri importante pe versanți și torenți, viituri rapide pe râuri mici, inundații locale și creșteri ale nivelului apei peste cotele de atenție.