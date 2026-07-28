A fost cutremur în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut

Un cutremur a avut loc marți, 28 iulie, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

„În ziua de 28 Iulie 2026, la ora 17:01:11 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 119.6 km”, transmite INCDFP într-un comunicat.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49km S de Buzău, 49km S de Focșani, 71km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 80km NE de Ploiești.

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 23 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4.Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

De asemenea, trei cutremure s-au produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona seismică Vrancea, fiind înregistrate la interval de doar câteva ore.

Specialiștii monitorizează permanent activitatea seismică din zona Vrancea, cea mai activă regiune seismică din România.