Viiturile au inundat DN 10. Drumarii intervin de urgență pentru deblocarea traficului

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe DN 10, în sectorul cuprins între Nehoiașu și Siriu, județul Buzău, după ce ploile abundente din ultimele ore au provocat ieșirea din matcă a mai multor pârâie.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), viiturile au antrenat apă, noroi și aluviuni care au ajuns direct pe partea carosabilă, afectând condițiile de trafic și reducând vizibilitatea și aderența în unele zone.

„Din cauza ploilor abundente, mai multe pâraie au ieșit din matcă, aducând aluviuni, apă și noroi direct pe partea carosabilă. În acest moment, se circulă cu dificultate”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Autoritățile au mobilizat echipe de intervenție în teren, iar utilajele acționează pentru îndepărtarea materialului adus de ape și pentru readucerea circulației la parametri normali în cel mai scurt timp.

„Echipele de drumari sunt pe teren și acționează în forță cu utilajele din dotare pentru curățarea carosabilului și redresarea traficului”, au precizat reprezentanții companiei.

CNAIR le recomandă șoferilor să circule cu prudență pe acest sector de drum și să adapteze viteza la condițiile existente.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de vehiculul din față, să evite traversarea în viteză a zonelor acoperite de apă și să respecte indicațiile personalului aflat în teren.

Autoritățile monitorizează situația, iar intervențiile vor continua până la eliminarea tuturor efectelor produse de precipitațiile abundente.