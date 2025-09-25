Alertă în Buzău, după ce o elevă de 12 ani a fost abordată de un necunoscut chiar în fața școlii. Individul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber

Incident îngrijorător în faţa unei şcoli din Buzău, unde o elevă de 12 ani a fost abordată de un necunoscut, care a încercat să o tragă de mână. Scena a fost observată de un polițist aflat afara serviciului, care a pornit în urmărirea individului.

Un incident îngrijorător a avut loc luni, 25 septembrie, în jurul prânzului, în fața Școlii Gimnaziale Nr. 11 din municipiul Buzău, una dintre cele mai mari unități de învățământ din județ. O elevă de clasa a VI-a, în vârstă de doar 12 ani, a fost abordată de un bărbat necunoscut, care a încercat să o tragă de mână. Din fericire, fata a avut prezență de spirit, s-a smucit și a reușit să scape, informează jurnaluldebuzău.

Un polițist aflat în afara serviciului, dar care trecea prin zonă, a remarcat comportamentul suspect al adultului și starea vizibilă de anxietate a minorei. După ce eleva de 12 ani i-a confirmat că nu îl cunoaște pe bărbatul care o abordase, acesta a plecat în urmărirea bărbatului care între timp se îndepărtase de școală.

A reușit să îl prindă şi să îl imobilizeze în zona Grădiniței „Bobocel”, aflată în apropiere, iar apoi a solicitat un echipaj de la Poliția Municipiului Buzău, iar bărbatul a fost predat autorităților.

„Astăzi, 25 septembrie, un polițist aflat în afara programului de lucru, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Buzău, a observat faptul că o minoră s-ar fi smucit din mâna unui adult, manifestând o stare de anxietate.

Imediat după aceea, adultul ar fi părăsit zona. (…) Întrucât minora a precizat că nu cunoștea persoana, polițistul a pornit în urmărirea bărbatului pe care l-a imobilizat şi a solicitat sprijinul colegilor de serviciu pentru a-l prelua”, se arată în comunicatul IPJ Buzău.

Conform aceleiaşi surse, suspectul este un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Unguriu. Nu există indicii, până în acest moment, că ar fi avut intenții clare de răpire, dar gestul său este considerat grav și este investigat de autorități.

Suspectul a fost dus la audieri şi poliția face verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a petrecut incidentul, dar și pentru a analiza eventualul pericol reprezentat de individ.