Elevă de clasa a VII-a transportată de urgență la spital după ce a fumat o țigară electronică cu substanțe interzise

O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns la spital după ce a fumat dintr-o țigară electronică ce conținea substanțe psihoactive. Incidentul a declanșat o anchetă comună a Inspectoratului Școlar și a Poliției.

Incidentul s-a petrecut pe 17 septembrie, într-o școală gimnazială din municipiul Iași. O elevă de clasa a VII-a a început să se simtă rău după ce a tras câteva fumuri dintr-o țigară electronică, iar apoi starea sa s-a deteriorat rapid. Potrivit primelor date, fata nu ar fi știut că dispozitivul conținea substanțe cu efect psihoactiv.

Directorul unității de învățământ a alertat imediat serviciul de urgență 112. Până la sosirea ambulanței, asistenta școlii i-a acordat primul ajutor, iar părinții au fost chemați de urgență la școală. Ulterior, eleva a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate, notează Agerpres.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a anunțat că, odată cu apelul la 112, conducerea școlii a solicitat și sprijinul Biroului de Siguranță Școlară, precum și al polițiștilor. „Pe 17 septembrie, directorul unităţii de învăţământ a anunţat ISJ că a fost apelat serviciul 112 deoarece unui copil i s-a făcut rău. A intervenit asistenta medicală din unitate, au fost sunaţi şi părinţii şi a venit ambulanţa. În contextul identificat, directorul unităţii a solicitat şi ajutorul Biroului de Siguranţă Şcolară şi al Poliţiei, care fac verificări”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi, Antonina Bliorţ.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au confirmat că au fost demarate cercetări, însă nu au oferit, pentru moment, detalii suplimentare despre modul în care a ajuns în şcoală țigara electronică care conţinea substanţe interzise. Ancheta se desfășoară atât pe linie școlară, cât și penală, pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele persoane responsabile.