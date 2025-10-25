search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Foto Acuzațiile unei mame ajunse cu bebelușul la Urgență: „Mi s-a spus că nu au ce să-i facă, copilul meu avea în continuare febră și convulsii.” Reacția spitalului

Publicat:

O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a atras atenția publicului după ce a relatat experiența trăită la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău, unde a ajuns sâmbătă cu fetița sa de doar două luni, care făcuse febră și convulsii. Într-o postare devenită virală, femeia acuză personalul medical de indiferență și lipsă de empatie.

FOTO: Arhivă
Într-o postare virală, femeia descrie momentele de panică și neputință trăite în unitatea medicală, acuzând personalul de gardă de indiferență și lipsă de empatie: „Am ajuns la Spitalul Județean Buzău cu fetița mea de doar 2 luni, care făcuse febră și convulsii. Mă așteptam ca în spital să găsesc sprijin, empatie, oameni care să știe ce fac. Dar realitatea a fost dură și rece.”

Potrivit mamei, minutele de așteptare „au părut ore”, iar medicul de gardă era „vizibil epuizat și total absent”. „Mi s-a spus că nu au ce să-i facă, în timp ce copilul meu avea în continuare febră și convulsii. I s-a administrat o singură doză de medicament și apoi a fost lăsată așa, fără monitorizare, fără interes”, afirmă Paula Frunzeu.

Aceasta mai susține că asistentele ar fi tratat copilul „fără grijă și empatie”, provocându-i vânătăi în urma manevrelor, iar ea, ca mamă, nu ar fi fost lăsată să stea lângă fetiță. „Fetița mea a plâns minute întregi pe masă, iar eu, mama ei, nu aveam voie să stau lângă ea. Doar o priveam cum suferă și nu puteam face nimic.”

În postarea sa, femeia afirmă că, în lipsa unor explicații și a unui plan clar de tratament, a fost nevoită să insiste pentru ca fetița să fie transferată la București: „A trebuit să fac scandal ca să obțin un transfer la București, pentru că voiau să ne țină două zile acolo, fără soluții. Doar o doamnă doctor mai în vârstă, cu suflet mare, a înțeles situația și a sunat imediat pentru transfer. Doar datorită ei copilul meu a ajuns unde trebuia.”

Odată ajunsă în Capitală, femeia afirmă că fetița a fost tratată cu empatie și profesionalism. Mama descrie o experiență complet diferită la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”: „În momentul în care am ajuns, asistenții au sărit în trei secunde. M-au ajutat, m-au calmat, au fost lângă noi. Am văzut profesionalism, suflet și empatie adevărată. Doamna doctor Sima… este un înger în halat alb. O femeie genială, serioasă, blândă și incredibil de empatică. Ea și rezidenții ei m-au ajutat în momente în care simțeam că o iau razna de frică.”

După investigații amănunțite, medicii din București au stabilit că fetița suferea de o infecție urinară și un virus, iar convulsiile au fost o reacție febrilă post-vaccin: „E ceva ce se poate întâmpla la copii mici și, deși sperie rău pe moment, de obicei nu lasă urmări. Acum e stabilă și sub tratament”, a precizat mama, menționând că a transmis cazul și Ministerului Sănătății.

Reprezentanții Spitalului Județean Buzău au emis un comunicat de presă, oferind o versiune diferită: „Copilul a fost consultat imediat și tratat conform protocolului.” Potrivit spitalului, sugarul s-a prezentat la UPU – Pediatrie pe 21 octombrie 2025, cu febră de 38°C și convulsii. „După efectuarea triajului, pacienta a fost consultată imediat de medicul specialist pediatru. Având în vedere febra și vârsta fragedă, s-a dispus internarea în Secția Pediatrie pentru recoltarea probelor biologice și inițierea tratamentului de specialitate.”

Spitalul susține că starea generală a fetiței „era satisfăcătoare”, iar convulsiile s-au remis rapid: „S-a administrat Paracetamol și s-a instituit tratament perfuzabil, iar la ora 24:00 s-a inițiat antibioticoterapia cu Cefort. Nu s-a efectuat transfer la București datorită stării în continuare satisfăcătoare a sugarului și a remisiunii rapide a convulsiilor febrile.”

Conducerea SJU Buzău a mai precizat: „Lansarea în spațiul public a unor acuzații nefondate sau eronate poate afecta încrederea pacienților în sistemul sanitar și poate aduce atingere reputației cadrelor medicale care își desfășoară activitatea cu profesionalism și responsabilitate.”

