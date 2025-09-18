search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Familiile victimelor accidentului Air India dau în judecată Boeing pentru dezastrul soldat cu 260 de morți

0
0
Publicat:

Familiile a patru pasageri care au murit în accidentul Air India din iunie au dat în judecată producătorii Boeing și Honeywell, acuzând neglijență și un comutator defect de întrerupere a alimentării cu combustibil pentru dezastrul soldat cu 260 de morți.

260 de oameni au murit în urma prăbușirii FOTO EPA-EFE
260 de oameni au murit în urma prăbușirii FOTO EPA-EFE

Zborul Air India 171 s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Ahmedabad spre Londra, pe 12 iunie.

Într-o plângere depusă marți la tribunalul superior din Delaware, reclamanții au susținut că mecanismul de blocare al comutatorului de pe Boeing 787-8 Dreamliner putea fi oprit accidental sau putea lipsi, cauzând pierderea alimentării cu combustibil și, implicit, pierderea puterii necesare decolării, scrie The Guardian.

Aceștia au afirmat că Boeing și Honeywell – care au instalat, respectiv fabricat comutatorul – știau despre acest risc, mai ales după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a avertizat, în 2018, asupra unor mecanisme de blocare dezactivate la mai multe aeronave Boeing.

Un raport preliminar al Biroului Indian de Investigare a Accidentelor Aeronautice (AAIB) a arătat că Air India nu a efectuat inspecțiile recomandate și că în registrele de întreținere figura faptul că modulul de control al accelerației, unde se află comutatoarele de combustibil, fusese înlocuit în 2019 și 2023 la avionul implicat în accident.

O înregistrare din cabina de pilotaj, cu dialogul dintre cei doi piloți, sugerează că unul dintre aceștia a întrerupt fluxul de combustibil către motoarele avionului.

Procesul susține că acele comutatoare se află într-o zonă din cockpit unde pot fi acționate mai ușor din greșeală, ceea ce „practic garanta că o activitate normală din cabină putea duce la oprirea accidentală a alimentării cu combustibil”.

Totuși, experți în siguranță aeronautică au declarat pentru Reuters că acestea nu pot fi acționate accidental, având în vedere amplasarea și designul lor.

Boeing, cu sediul în Arlington, Virginia, a refuzat să comenteze. Honeywell, cu sediul în Charlotte, Carolina de Nord, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ambele companii sunt înregistrate în Delaware.

Acțiunea în instanță pare a fi prima din SUA legată de acest accident. Ea solicită despăgubiri nespecificate pentru moartea lui Kantaben Dhirubhai Paghadal, Naavya Chirag Paghadal, Kuberbhai Patel și Babiben Patel, patru dintre cei 229 de pasageri care au murit.

Alături de aceștia, și-au pierdut viața 12 membri ai echipajului și 19 persoane de la sol. Un singur pasager a supraviețuit. Reclamanții sunt toți cetățeni ai Indiei sau ai Regatului Unit.

Anchetatorii din India, Marea Britanie și SUA nu au stabilit încă în mod concludent cauza prăbușirii. Raportul preliminar al AAIB, publicat în iulie, părea să exonereze Boeing și producătorul de motoare GE Aerospace, însă unele grupuri de familii au criticat anchetatorii și presa că s-au concentrat prea mult pe acțiunile piloților.

În iulie, Bryan Bedford, administratorul FAA, și-a exprimat „un nivel ridicat de încredere” că o problemă mecanică sau o acționare accidentală a componentelor de control al combustibilului nu au fost de vină.

Deși majoritatea accidentelor sunt cauzate de o combinație de factori, experți în drept spun că avocații familiilor victimelor tind să acționeze în instanță producătorii, deoarece aceștia nu sunt supuși acelorași limite de răspundere ca operatorii aerieni. O astfel de strategie poate crește și șansele ca procesele să fie judecate în instanțele americane, considerate mai favorabile reclamanților decât multe instanțe străine.

Boeing a suportat costuri legale și alte cheltuieli de peste 20 de miliarde de dolari (14,6 miliarde lire sterline) după cele două accidente fatale ale aeronavelor 737 Max din 2018 și 2019. Avionul, cel mai bine vândut din portofoliul companiei, a fost consemnat la sol timp de 20 de luni.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Ilinca este o sportivă renumită
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
De când se pot înscrie persoanele fizice în Programul "Rabla". Care este valoarea ecotichetelor acordate
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime