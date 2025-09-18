Familiile victimelor accidentului Air India dau în judecată Boeing pentru dezastrul soldat cu 260 de morți

Familiile a patru pasageri care au murit în accidentul Air India din iunie au dat în judecată producătorii Boeing și Honeywell, acuzând neglijență și un comutator defect de întrerupere a alimentării cu combustibil pentru dezastrul soldat cu 260 de morți.

Zborul Air India 171 s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Ahmedabad spre Londra, pe 12 iunie.

Într-o plângere depusă marți la tribunalul superior din Delaware, reclamanții au susținut că mecanismul de blocare al comutatorului de pe Boeing 787-8 Dreamliner putea fi oprit accidental sau putea lipsi, cauzând pierderea alimentării cu combustibil și, implicit, pierderea puterii necesare decolării, scrie The Guardian.

Aceștia au afirmat că Boeing și Honeywell – care au instalat, respectiv fabricat comutatorul – știau despre acest risc, mai ales după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a avertizat, în 2018, asupra unor mecanisme de blocare dezactivate la mai multe aeronave Boeing.

Un raport preliminar al Biroului Indian de Investigare a Accidentelor Aeronautice (AAIB) a arătat că Air India nu a efectuat inspecțiile recomandate și că în registrele de întreținere figura faptul că modulul de control al accelerației, unde se află comutatoarele de combustibil, fusese înlocuit în 2019 și 2023 la avionul implicat în accident.

O înregistrare din cabina de pilotaj, cu dialogul dintre cei doi piloți, sugerează că unul dintre aceștia a întrerupt fluxul de combustibil către motoarele avionului.

Procesul susține că acele comutatoare se află într-o zonă din cockpit unde pot fi acționate mai ușor din greșeală, ceea ce „practic garanta că o activitate normală din cabină putea duce la oprirea accidentală a alimentării cu combustibil”.

Totuși, experți în siguranță aeronautică au declarat pentru Reuters că acestea nu pot fi acționate accidental, având în vedere amplasarea și designul lor.

Boeing, cu sediul în Arlington, Virginia, a refuzat să comenteze. Honeywell, cu sediul în Charlotte, Carolina de Nord, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ambele companii sunt înregistrate în Delaware.

Acțiunea în instanță pare a fi prima din SUA legată de acest accident. Ea solicită despăgubiri nespecificate pentru moartea lui Kantaben Dhirubhai Paghadal, Naavya Chirag Paghadal, Kuberbhai Patel și Babiben Patel, patru dintre cei 229 de pasageri care au murit.

Alături de aceștia, și-au pierdut viața 12 membri ai echipajului și 19 persoane de la sol. Un singur pasager a supraviețuit. Reclamanții sunt toți cetățeni ai Indiei sau ai Regatului Unit.

Anchetatorii din India, Marea Britanie și SUA nu au stabilit încă în mod concludent cauza prăbușirii. Raportul preliminar al AAIB, publicat în iulie, părea să exonereze Boeing și producătorul de motoare GE Aerospace, însă unele grupuri de familii au criticat anchetatorii și presa că s-au concentrat prea mult pe acțiunile piloților.

În iulie, Bryan Bedford, administratorul FAA, și-a exprimat „un nivel ridicat de încredere” că o problemă mecanică sau o acționare accidentală a componentelor de control al combustibilului nu au fost de vină.

Deși majoritatea accidentelor sunt cauzate de o combinație de factori, experți în drept spun că avocații familiilor victimelor tind să acționeze în instanță producătorii, deoarece aceștia nu sunt supuși acelorași limite de răspundere ca operatorii aerieni. O astfel de strategie poate crește și șansele ca procesele să fie judecate în instanțele americane, considerate mai favorabile reclamanților decât multe instanțe străine.

Boeing a suportat costuri legale și alte cheltuieli de peste 20 de miliarde de dolari (14,6 miliarde lire sterline) după cele două accidente fatale ale aeronavelor 737 Max din 2018 și 2019. Avionul, cel mai bine vândut din portofoliul companiei, a fost consemnat la sol timp de 20 de luni.