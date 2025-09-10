Bărbat de pe lista Most Wanted, adus în România. Are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism

Un bărbat de pe lista Most Wanted a fost adus în ţară din Marea Britanie, a anunţat Inspectoratul General al Poliţiei Române.

"În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 40 de ani, din Bistrița-Năsăud, urmărit internațional din categoria MOST WANTED", a transmis IGPR printr-un comunicat.

Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost adus din Marea Britanie și a fost introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Sute de urmăriți, repatriați de la începutul anului

"La nivelul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2025, prin intermediul Biroului SIRENE și al Biroului Național Interpol, au fost localizate în afara țării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autoritățile judiciare române", se mai arată în comunicat.

Astfel, au fost aduse în țară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliției Române, în cadrul a 428 de misiuni planificate la nivelul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în timp ce 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state.

Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către polițiștii Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în cadrul a 6 misiuni planificate..

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și Franța.

De asemenea, 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind predate către Germania, Austria, Franța și Italia.

Pentru 21 de persoane, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluționare de către autoritățile judiciare din statele în care au fost depistate.