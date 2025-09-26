search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Ferrari de peste 200.000 euro, blocat la vamă în Germania. Taxele uriașe pe care trebuie să le plătească șoferul

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a încercat să importe în Germania un Ferrari Roma negru, evaluat la peste 200.000 de euro, fără a declara și plăti taxele vamale.

Ferrari Roma, un bolid de lux FOTO: X
Ferrari Roma, un bolid de lux FOTO: X

Pentru că Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, mașina, înmatriculată în Luxemburg, trebuia declarată și taxată la intrarea în Germania. Valoarea automobilului era estimată la 195.000 de franci elvețieni, adică aproximativ 207.000 de euro, potrivit Bild.

Acum, șoferul trebuie să plătească taxe de import în valoare de aproximativ 64.000 de euro, la care se adaugă o amendă de circa 60.000 de euro. Pe lângă cei aproximativ 124.000 de euro, acesta se confruntă și cu proceduri fiscale penale.

„Din păcate, acesta nu este un caz izolat, chiar dacă valoarea vehiculelor este extrem de ridicată”, a declarat Sonja Müller, purtător de cuvânt al autorităților vamale din Singen.

Numai în prima jumătate a anului 2025, oficialii au descoperit 26 de vehicule cu înmatriculare străină folosite de cetățeni UE în zona biroului vamal principal din Singen, cu o valoare totală de peste 230.000 de euro și taxe de import neachitate de 71.500 de euro.

În plus, alte 38 de vehicule transportate pe remorci nu aveau documentele vamale necesare, generând colectarea suplimentară a 165.000 de euro în taxe.

Europa

