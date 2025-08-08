Video Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism: 10 persoane cercetate

Poliţiştii şi procurorii din Constanţa au efectuat joi, 7 august, 34 de percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova, Buzău şi în Bucureşti, într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni de proxenetism. Zece persoane cercetate au fost conduse la audieri.

Mandatele au fost puse în aplicare de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Au determinat mai multe femei să practice prostituția

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în anumite intervale de timp cuprinse în perioada 2018-2024, persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei și le-ar fi înlesnit practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale.

„Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale”, precizează Poliția Română.

La finalizarea perchezițiilor, zece persoane cercetate au fost conduse la sediu pentru audieri.

Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul structurilor I.P.J. Constanța, precum și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis" Constanța.

Amintim că, la sfârșitul lunii trecute, mai multe persoane au fost arestate în urma perchezițiilor desfășurate la membrii clanurilor Pian și Purcel într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

Tot luna trecută, procurorii DIICOT din Ploiești au pus în aplicare18 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Prahova, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare a banilor.