Un copil de clasa a IX-a a tras cu un pistol în timpul pauzei. Minorul a fost reținut de poliție

Un elev de clasa a IX-a a fost reținut în Bulgaria, după ce a venit la școală cu un pistol cu care a început să tragă în clasă în timpul unei pauze.

Un elev de la Școala Sportivă „Stefan Karadzha” din Haskovo, Bulgaria, a fost reținut de poliție după ce a tras cu o armă în incinta școlii, în timpul recreației. Incidentul a avut loc atunci când elevul a descărcat arma prin fereastra unei săli de clasă, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit, scrie publicația Novinite.

Situația a ieșit la iveală după ce un coleg a alertat imediat directoarea școlii. Aceasta, împreună cu personalul de securitate al școlii, a găsit rapid arma în rucsacul elevului.

Autoritățile au confirmat că pistolul era pe gaz, deși unele relatări au sugerat că ar fi putut fi și o armă cu aer comprimat. Arma ar fi fost cumpărată de la o altă persoană, iar statutul său legal este în prezent verificat.

Directoarea a descris elevul ca provenind dintr-o familie numeroasă, care practica fotbal și fără probleme de comportament anteriore. Ea a precizat, de asemenea, că a discutat cu mama și rudele elevului, însă aceștia nu au putut clarifica cine deținea arma și care era statutul ei legal. Ulterior, mama a solicitat să i se returneze pistolul.

După descoperirea armei, polițiștii l-au reținut pe elev și au confiscat pistolul. Parchetul de pe lângă Judecătoria Haskovo a deschis o anchetă, iar școala a depus un raport oficial la Inspectoratul Școlar Regional. Ministerul Educației și Științei va fi, de asemenea, informat.

Directoarea școlii a subliniat că elevii nu sunt percheziționați în mod obișnuit și că, după ce a tras cu arma, elevul a încercat să o ascundă în rucsac.