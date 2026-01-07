Confuzie gravă. Poliția a anunțat familia că un adolescent a murit înainte de Crăciun, cu toate că acesta trăia. Rudele l-au plâns trei săptămâni

O confuzie care a făcut ca poliția să anunțe greșit o familie că fiul lor a murit într-un accident de mașină și alta că al lor era grav rănit a lăsat rudele să plângă un adolescent timp de trei săptămâni – în timp ce acesta era de fapt în viață în spital.

Greșeala uluitoare a făcut ca familia unui băiat, Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, să petreacă Crăciunul crezând că fiul lor este sedat în spital – doar pentru a fi ulterior informată că de fapt a murit în tragic accident, scrie Daily Mail.

Între timp, o altă familie a descoperit că fiul pe care l-au plâns timp de trei săptămâni, Trevor Wynn, în vârstă de 17 ani, este de fapt încă în viață. Greșeala de neimaginat a ieșit la iveală atunci când adolescentul și-a revenit din inconștiență duminică și le-a spus medicilor șocați: „Eu sunt Trevor.”

Surse au declarat că rănile grave suferite de băiatul supraviețuitor au făcut ca nimeni să nu observe că nu este Joshua până când nu s-a trezit. În plus, Joshua și Trevor – cunoscut sub numele de TJ – ar fi avut o asemănare fizică considerabilă.

Marți s-a confirmat că, în urma unor teste criminalistice noi, corpul a fost identificat greșit după accident și era de fapt al lui Joshua. Familia lui Trevor se pregătea pentru înmormântarea acestuia în cursul acestei săptămâni, dar acum trebuie să accepte vestea uluitoare că el este încă în viață.

Autoritatea de supraveghere a poliției investighează eroarea de neconceput comisă de ofițeri după coliziunea care a avut loc lângă Rotherham pe 13 decembrie. Un șef de poliție a declarat că și-a oferit disponibilitatea să se întâlnească cu ambele familii pentru a le explica situația și a promis că o astfel de greșeală nu se va mai repeta.

După accident, Poliția South Yorkshire anunțase că Trevor a fost declarat decedat la fața locului.

O altă adolescentă, în vârstă de 17 ani, a murit, de asemenea, tragic, atunci când Toyota în care se aflau a părăsit carosabilul și a lovit un copac, iar un al treilea adolescent a fost dus la spital.

Forțele de ordine au dezvăluit acum că duminică „au apărut îndoieli” privind identitatea victimelor accidentului. S-a derulat un nou proces formal de identificare, inclusiv teste criminalistice, care au stabilit că Trevor era de fapt în spital, primind tratament.