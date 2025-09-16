Răzbunare șocantă la Bârlad. Un bărbat voia să mutileze cu acid un polițist rutier: „Să fie bucuros că a scăpat doar cu mașina incendiată”

search
Publicat:

Un polițist rutier din Bârlad s-a trezit luni dimineață, 15 septembrie, cu mașina incendiată chiar în fața blocului. Bărbatul a sunat imediat la 112, fără să iasă din casă, iar la fața locului au intervenit echipaje de Poliție și pompieri. Se pare că totul a fost o răzbunare pusă la cale de un bărbat, parte într-un dosar penal la care lucra chiar polițistul vizat. Planul suspectului ar fi fost mai elaborat, însă, din fericire, nu l-a putut duce la capăt.

Sursele judiciare mai susțin că suspectul ar avea probleme psihice. FOTO: arhivă
Sursele judiciare mai susțin că suspectul ar avea probleme psihice. FOTO: arhivă

A fost deschis dosar penal pentru distrugere, cercetările fiind preluate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, potrivit IPJ Vaslui. Autorul faptei a fost identificat și reținut.

Surse judiciare au precizat pentru publicația locală din Bârlad, Vremea Nouă, că suspectul era parte într-un dosar penal la care lucra chiar polițistul vizat. Individul, supărat pe faptul că dosarul „ar fi fost ținut prea mult în lucru”, și-ar fi pus la cale răzbunarea.

Acesta a incendiat autoturismul polițistului, sperând că, la vederea flăcărilor, victima va ieși din casă, moment în care să îi arunce în față acid pentru a-l mutila.

În momentul reținerii, bărbatul avea asupra sa două seringi pline cu acid de baterie și ar fi spus despre ținta sa: „Să fie bucuros că a scăpat doar cu mașina incendiată”. Polițistul nu a ieșit din locuință.

Polițistul, în vârstă de 45 de ani, avea două autoturisme parcate în fața blocului – unul al său și unul al soției. Doar unul dintre ele a fost incendiat.

Sursele judiciare mai susțin că suspectul ar avea probleme psihice, însă modul în care a gândit această răzbunare arată un plan extrem de elaborat. Bărbatul a fost reținut, dar – potrivit acelorași surse – nu pentru incendierea mașinii polițistului, ci pentru alte infracțiuni rutiere comise după ce a fugit de la locul faptei.

„În această dimineață, 15 septembrie 2025, ora 04.11, Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată, prin S.N.U.A.U 112, de către un bărbat de 45 de ani, din Bârlad, cu privire la faptul că, persoane necunoscute ar fi incendiat un autoturism aparținând familiei acestuia, parcat în municipiul Bârlad, în fața locuinței. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, fiind efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru identificarea autorilor și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Vaslui.

Vaslui

