Un copil rătăcit a fost găsit de polițiști în Aeroportul Henri Coandă. Sancțiuni pentru comportamente agresive

Polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă au intervenit vineri, 20 februarie, pentru sprijinirea unei mame care al cărei copil s-a rătăcit în aeroport.

Imediat după primirea apelului, forțele de cooperare de la nivelul Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost alertate, iar polițiștii de frontieră au demarat activități de căutare.

Minorul a fost identificat în scurt timp, în apropierea zonei de acces către spațiul public, fiind în siguranță și predat mamei sale, au informat polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă.

Sancțiuni pentru pasagerii cu comportamente neadecvate

Autoritățile atrag atenția că, în ultima perioadă, la nivelul aeroporturilor internaționale se înregistrează tot mai frecvent situații în care pasageri manifestă comportamente neadecvate față de personalul companiilor aeriene sau față de ceilalți călători.

În astfel de cazuri, comandantul aeronavei poate dispune refuzul îmbarcării, conform atribuțiilor legale, iar polițiștii de frontieră intervin pentru restabilirea ordinii.

De la începutul anului, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Codul Aerian, ca urmare a unor acte de violență fizică sau verbală comise de pasageri în perimetrul aeroportului.

Cel mai recent incident a avut loc la poarta de îmbarcare a unei curse cu destinația Londra, unde o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare din cauza comportamentului agresiv verbal al adulților față de personalul companiei aeriene. La sosirea polițiștilor de frontieră, manifestările agresive au continuat, iar bărbatul a încercat să împiedice operațiunile de închidere a aeronavei, fiind extras din avion pentru restabilirea ordinii.

Minorul a rămas permanent în grija mamei sale, polițiștii de frontieră având în vedere protejarea acestora. În cauză, au fost aplicate sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare.