Un poliţist de frontieră a cerut mită de la un şofer bulgar. Procurorii cer arestarea lui

Un poliţist de frontieră de la Vama Borş II, care ar fi cerut în luna octombrie 2025 mită de la un şofer bulgar ca să nu-l amendeze pentru o abatere rutieră, s-a ales cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit anchetatorilor, în 17 octombrie 2025, în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Borş II, poliţistul, aflat în serviciu, ar fi oprit pentru control un cetăţean bulgar care intrase în România şi comisese o abatere rutieră minoră (intrare pe un sector de drum semnalizat cu "acces interzis"), scrie Agerpres.

Procurorii susţin că agentul i-ar fi prezentat şoferului consecinţe mai grave decât cele prevăzute de lege şi ar fi condiţionat neaplicarea sancţiunii de plata sumei de 1.250 de lei.

"Cu această ocazie, inculpatul i-ar fi prezentat martorului că abaterea comisă este sancţionată, potrivit legislaţiei rutiere române, cu o măsură mult mai severă decât cea prevăzută de lege (suspendarea dreptului de a conduce, deşi OUG nr. 195/2002 nu prevede o astfel de măsură complementară pentru contravenţia uşoară în discuţie), apoi ar fi condiţionat neaplicarea sancţiunii contravenţionale de remiterea unei sume de bani (suma de 1250 lei), sugerând existenţa unei "a doua variante"," se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Întrucât cetăţeanul bulgar nu avea suma respectivă în numerar, poliţistul ar fi acceptat 600 de lei, bani retraşi de la un bancomat din Biharia, unde martorul ar fi fost condus cu autospeciala de poliţie.

Solicitarea de arestare preventivă sub acuzaţia de luare de mită a fost înaintată judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor. Propunerea de arestare preventivă are în vedere, potrivit procurorilor, şi necesitatea protejării încrederii publice în instituţiile responsabile de controlul frontierei, în contextul în care România este stat membru al spaţiului Schengen.