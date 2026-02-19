Unele companii aeriene au trimis pe Otopeni aeronave de capacitate mare pentru preluarea pasagerilor, după anulările de miercuri

În ultimele 12 ore, mai multe companii aeriene au trimis la București aeronave de capacitate mai mare, pentru a prelua cât mai mulți pasageri afectați de anulările de zboruri de miercuri. Acum, după cel mai sever episod de iarnă din acest an, ninsorile se retrag treptat din România, însă vremea rămâne instabilă, cu variații termice semnificative de la o zi la alta.

Turkish Airlines a operat în noaptea de miercuri spre joi un zbor suplimentar cu un Airbus A350, iar joi dimineață a trimis pe Aeroportul Henri Coandă un Boeing 777-300ER. Pe parcursul zilei, compania va mai efectua un zbor suplimentar cu Airbus A350 și două curse regulate, operate cu Boeing 777 și Boeing 787 Dreamliner, transmite BoardingPass, pagină specializată în știri din aviație.

De asemenea, compania aeriană israeliană EL AL Airlines a operat zborurile de joi dimineață pe ruta Tel Aviv – București – Tel Aviv cu aeronave Boeing 777-200ER, în locul avioanelor Boeing 737, pentru a crește capacitatea de transport.

Și Pegasus Airlines operează joi un zbor suplimentar cu Airbus A321neo, iar cursa regulată va fi realizată tot cu acest tip de aeronavă, oferind astfel mai multe locuri pasagerilor.

Totodată, avioanele care au aterizat miercuri pe alte aeroporturi din regiune urmează să fie repoziționate în cursul zilei la București. Este vorba, în principal, despre aeronave aparținând Qatar Airways, Wizz Air și Ryanair, precum și despre două aeronave cargo de tip Boeing 747.