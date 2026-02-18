Camioanele sunt restricționate la două puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova din cauza ninsorilor

Poliția de Frontieră anunță că autoritățile din Republica Moldova nu permit, miercuri, intrarea în țară a camioanelor prin PTF Oancea – Cahul și Galați – Giugiulești, din cauza ninsorilor.

Poliția de Frontieră Română a informat că autoritățile din Republica Moldova au dispus, miercuri dimineață, restricționarea temporară a circulației camioanelor pe sensul de intrare în Republica Moldova, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Măsura vizează punctele de trecere a frontierei Oancea – Cahul şi Galaţi – Giurgiuleşti, scrie News.

„În aceste puncte de frontieră nu se permite, temporar, intrarea camioanelor în Republica Moldova. Restricţia a fost instituită pentru prevenirea blocajelor rutiere şi a situaţiilor de risc pe teritoriul statului vecin şi se aplică până la ridicarea măsurilor de către autorităţile moldovene”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră români informează transportatorii aflaţi în trafic despre situaţia existentă şi recomandă reconfigurarea traseelor, precum şi consultarea permanentă a informărilor oficiale înainte de deplasare.