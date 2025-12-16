Veste uriașă de la Simona Halep. Visul prinde contur: ”E gata!”

Chiar înainte de sărbători, Simona Halep a împărtășit fanilor săi o veste care îi va face să zâmbească. Albumul dedicat carierei și vieții ei a devenit realitate. Sportiva e în culmea fericirii și nu a ezitat să arate emoția acestui moment special.

Retrasă din tenis la începutul anului, după meciul de la Transylvania Open cu Lucia Bronzetti, Simona continuă să fie o prezență activă și iubită în lumea sportului. A participat recent la Turneul Campionilor și a fost surprinsă antrenându-se în Dubai, alături de alți sportivi, semn că tenisul va rămâne mereu o parte importantă din viața ei.

Albumul lansat astăzi surprinde întreaga ei călătorie: fotografii de pe teren, momente personale și amintiri adunate de-a lungul anilor. Versiunea este limitată, așa că fanii care vor să păstreze o bucată din istoria Simonei Halep trebuie să se grăbească.

„E gata. «Din România, Simona Halep» există! Primele fotografii cu albumul dedicat carierei Simonei Halep: versiunea limitată e prima care a ieșit din tipar”, anunță treizecizero.ro, prin intermediul rețelelor sociale.

Val de reacții după anunțul venit

La scurt timp după anunțul lansării albumului, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Nu doar Simona Halep trăiește bucuria acestui moment, ci și cei care o urmăresc de ani buni.

Interesul pentru colecția de imagini este uriaș. Unii fani au declarat că abia așteaptă să răsfoiască paginile pline de amintiri, alții au trecut deja la comandarea albumului, iar numeroși internauți au transmis felicitări Simonei pentru acest pas emoționant din cariera și viața ei.

Albumul, care surprinde momente de pe teren și fragmente personale din viața sportivei, pare să devină rapid un obiect de dorință printre admiratorii ei, confirmând încă o dată legătura specială dintre Simona și publicul său.

„Oh, abia aștept să-l răsfoiesc! Din nou, mulțumesc pentru implicarea voastră și pentru frumoasele cadouri pe care ni le oferiți!”, „Ce mai frumoasă jucătoare de tenis din lume!”, „Este deja comandat”, „Wowww, de-abia aștept!!! Cel mai frumos cadou de Crăciun! Mulțumim! Sunteți minunați!”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care fanii Simonei Halep le-au lăsat în mediul online.

Simona Halep, sinceră despre retragerea din tenis

Decizia de a se retrage din tenis nu a fost deloc ușoară pentru Simona Halep. Cu toate acestea, fosta campioană mondială a explicat că a simțit, pur și simplu, că acesta este pasul pe care trebuie să-l facă și că nu are niciun regret.

„Nu mă mai regăseam pe teren, așa că am simțit că e momentul să fac un pas în spate”, a mărturisit Halep, reflectând cu sinceritate asupra unei decizii care a marcat finalul unei cariere impresionante.

Chiar dacă s-a retras din competițiile profesioniste, Simona rămâne prezentă în lumea tenisului și continuă să inspire milioane de fani prin prezența și proiectele sale.

„Pur și simplu simțeam că locul meu nu mai e acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, mi-am accidentat genunchiul care încă mă durea.

După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: După asta mă opresc! Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus: Gata, vreau să mă opresc! Nimeni nu știa că acela va fi ultimul meci”, a recunoscut Simona Halep.