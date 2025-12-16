Elon Musk, donații consistente către Partidul Republican al lui Donald Trump înainte de alegerile intermediare din 2026

Elon Musk a făcut donații importante pentru campaniile republicane înainte de alegerile intermediare din 2026 și intenționează să continue sprijinul financiar, renunțând aparent la ideea de a-și crea un partid politic propriu.

Miliardarul Elon Musk a făcut recent donații semnificative campaniilor republicane pentru alegerile intermediare din 2026, a relatat marți Axios, citând surse informate despre această problemă, scrie Mediafax.

Conform raportului, Musk a sugerat că va continua să contribuie la campaniile republicane pe tot parcursul ciclului electoral de anul viitor, deoarece republicanii fac presiuni pentru a evita ca democrații să recâștige controlul asupra Congresului. Cu toate acestea, suma donațiilor lui Musk nu va fi dezvăluită până la publicarea rapoartelor privind finanțarea campaniei luna viitoare.

La începutul acestui an, Musk a declarat că își va forma propriul partid politic după ce s-a ciocnit cu președintele american Donald Trump. Cu toate acestea, se pare acum că cel mai bogat om din lume a abandonat această idee și și-a reînnoit sprijinul pentru republicani.

Averea netă a miliardarului Elon Musk a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes.

Averea lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, provine în principal din participațiile sale la Tesla și SpaceX. Deoarece SpaceX este o companie privată, valoarea sa se estimează pe baza rundelor de finanțare și a vânzărilor de acțiuni de către angajați.