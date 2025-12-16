Video Grindeanu a justificat votul social-democraților pentru moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Dacă suntem în Coaliție, nu trebuie să fim un copil pus la colț”

În plină criză a actualei Coaliții, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a justificat marți, 16 decembrie, votul de luni al social-democraților pentru moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, în ciuda acordului politic încheiat de partidele aflate la guvernare.

„Săptămâna trecută l-am informat pe premier cu privire ce ne dorim noi în legătură cu acest scandal (...). Dacă suntem în Coaliție, nu trebuie să fim un copil pus la colț”, a spus Grindeanu în fața presei, la Parlament.

Amintim că moțiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” a trecut la Senat, 74 de voturi „pentru”.

În plenul Senatului, ministra Mediului a explicat că situația de la Paltinu a fost foarte gravă, iar 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni puși la nivel local tot de către cei care astăzi strigă „demisia”.

Amintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul exprimat la moțiunea simplă care a vizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, „poate fi citit” drept o încălcare a protocolului de coaliție de către unul dintre partidele aflate la guvernare. Liderul UDMR a calificat situația drept gravă, arătând problemele tot mai evidente în funcționarea actualei coaliții.

Știre în curs de actualizare