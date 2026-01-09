search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Un român și-a petrecut sărbătorile în pușcărie, în Belgia, după ce a fost condamnat dintr-o eroare

O eroare administrativă a sistemului belgian și lipsa de comunicare între instituțiile belgiene au făcut ca un român să fie condamnat la doi ani și jumătate de pușcărie degeaba. La 25 de ani, tânărul căsătorit șu tatăl a doi copii și-a petrecut sărbătorile după gratii, înainte ca justiția belgiană să se dezmeticească, după ce acesta a făcut apel.

Bărbatul a stat în pușcărie degeaba FOTO: Adevărul (arhivă)
Bărbatul a stat în pușcărie degeaba FOTO: Adevărul (arhivă)

Un român de 25 de ani din orașul belgian La Louvière, a ajuns să petreacă sărbătorile în închisoare în Belgia după ce autoritățile au considerat, în mod eronat, că a condus ani de zile fără permis.

În realitate, bărbatul avea un permis de conducere valabil din februarie 2020, dar acest fapt a fost demonstrat abia după ce a fost deja încarcerat, scrie Mediafax.

Cum a început totul: amenzi neplătite și condamnări în lipsă

Între 22 ianuarie și 16 august 2024, tânărul a fost sancționat de mai multe ori pentru depășirea vitezei legale. Amenzile nu au fost plătite, așa că au ajuns în instanță.

Tânărul nu s-a prezentat la niciuna dintre ședințele de judecată, iar dosarele sale au ajuns la Parchet.

Pentru că autoritățile nu aveau confirmarea existenței unui permis de conducere valid, el a fost considerat automat „șofer fără permis” — o infracțiune gravă în Belgia.

Condamnat în lipsă

Astfel, pe 14 mai 2024, tribunalul de poliție din Halle l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare.

Cu câteva săptămâni înainte, pe 23 aprilie, tribunalul de poliție din Bruxelles îl condamnase, tot în lipsă, la încă șase luni de detenție.

În total: doi ani și jumătate de închisoare, fără ca bărbatul să fi fost prezent vreodată în fața judecătorului.

De ce nu s-a prezentat – nu avea domiciliu stabil

Instanța a constatat că bărbatul nu a răspuns niciodată citațiilor. Însă motivul a fost unul administrativ: el nu avea reședință stabilă.

El fusese înregistrat la Grimbergen în august 2021, dar a fost radiat din evidențe la finalul lui 2022, după ce a fost expulzat din țară. Practic, citațiile nu au mai ajuns la el.

Judecătoarea Dina Van Laethem a subliniat acest lucru în ședință: „Toate sentințele dumneavoastră au fost pronunțate în lipsă. Ignorați invitațiile de la Ministerul Justiției, dar văd că nici nu aveți o reședință permanentă.”

Arestat și închis, fără discuții

Pe 20 decembrie 2025, bărbatul a fost arestat pentru executarea pedepsei și închis la Mons.

A depus apel din detenție.

Cazul a revenit săptămâna aceasta în fața tribunalului din Halle, unde avocatul său a prezentat documentele oficiale care arătau că bărbatul avea permis de conducere valabil din februarie 2020 și îl preschimbase legal din permis românesc în permis belgian.

„Bărbatul deține un permis de conducere valabil din februarie 2020. Solicităm achitarea pentru acuzația de conducere fără permis”, a declarat avocatul.

Unde a fost eroarea

Departamentul de Justiție a presupus că bărbatul nu avea permis pentru că nu figura în unele baze de date interne ca posesor de permis. În plus, el schimbase permisul românesc cu unul belgian, dar informația nu fusese corect transmisă între instituții.

La toate acestea s-a adăugat și faptul că nu a fost de găsit pentru a clarifica situația.

Eroare administrativă plus lipsa comunicării plus lipsa unui domiciliu stabil – cocktailul perfect pentru condamnarea sa pentru o faptă pe care nu o comisese.

Situația a fost corectată de avocat. Altfel, ar fi stat în pușcărie până în iunie 2028

Într-un final, judecătorul a decis că nu există temei pentru menținerea sa în detenție.

Pedeapsa de doi ani a fost anulată și înlocuită cu o amendă de 800 de euro pentru celelalte fapte (viteza excesivă).

Bărbatul a fost eliberat, însă, dacă situația nu ar fi fost corectată de avocatul său, ar fi trebuit să rămână închis până în iunie 2028.

