Turcul a plătit, acum își dă palme: Drăguș, povestea unei prăbușiri fotbalistice de 1,7 milioane de euro

Fotbalul românesc s-a specializat în a visa cai verzi pe pereți. E o greșeală pe care o tot repetăm, din păcate, fără să învățăm mai nimic din ea.

După Europeanul de tineret din 2019, când tricolorii mici au avansat până în semifinale, un rezultat frumos ce-i drept, specialiștii de la noi s-au trecut în elogii la adresa acelei generații, spunând că marile cluburi europene îi vor asalta cu oferte pe Ianis Hagi, Andrei Radu sau George Pușcaș. Acum, la cinci ani distanță, când ne uităm la lotul de atunci, mulți dintre fotbaliștii respectivi ori s-au pierdut – cazul Adrian Petre care, de curând, s-a retras la 26 de ani e elocvent – ori au bătut pasul pe loc.

Trist e că, în această vară, povestea Europeanului U21 din 2019, cu entuziasmul nostru exagerat, s-a repetat după Euro 2024. Pentru că și după turneul final din Germania, specialiștii de la noi au pronosticat că vor urma marile transferuri ale internaționalilor români. Iar asta în contul unei singure victorii în patru meciuri, 3-0 cu Ucraina. Și de această dată însă realitatea ne-a dat o „palmă“. Pentru că marile transferuri n-au venit. Din contră!

Când vezi că Ianis Hagi e „lipit“ de banca de rezerve la Rangers sau George Pușcaș a ajuns de la Bari la Bodrum, iar Andrei Burcă a schimbat o echipă de duzină din fotbalul arab, Al-Okhdood (Arabia Saudită), cu alta din aceeași categorie, Bani Yas (Emirate), îți dai seama că avem acest „talent“ de a ne supraevalua.

Dar în lotul pentru Euro 2024 au fost și excepții fericite. Denis Drăguș, de pildă, a lăsat Gaziantep, o echipă cu care abia a scăpat de la retrogradare în Turcia, și a semnat cu Trabzonspor, o trupă cu pretenții la locurile fruntașe din clasament în același campionat. Când s-a făcut această mutare, Mircea Lucescu (79 de ani) chiar s-a arătat dezamăgit, insistând că Drăguș are un potențial mult mai mare: „Drăguş a fost formidabil în meciul cu Ucraina. E un fotbalist care are calităţi deosebite şi n-are ce să caute în campionatul Turciei. Ar trebui să joace în Vest“.

Din păcate, acum, la cinci luni distanță, se dovedește că și un veritabil guru al fotbalului, cum e Mircea Lucescu, s-a înșelat în privința lui Drăguș.

Șanse destule, realizări aproape zero

În vară, Trabzonspor a luat trei jucători străini de profil ofensiv cu sume importante. Austriacul Muhammed Cham a costat 4 milioane de euro, iar pentru Drăguș și congolezul Simon Banza au fost plătite sumele de 1,7, respectiv 2 milioane de euro. Dacă Banza e o „mașină de dat goluri“, cu șase reușite în nouă partide, în schimb, Cham și Drăguș au dezamăgit crunt! Mijlocașul ofensiv n-are nicio realizare în opt meciuri, în timp ce Drăguș a marcat o dată, în turul II preliminar al Ligii Europa, cu slovacii de la Ružomberok. Se întâmpla pe... 1 august!

De atunci, zero pe linie și în dreptul românului. Mai mult decât atât, pe lângă ineficienței sale pe teren, Drăguș a devenit un fotbalist-problemă și în vestiar, potrivit jurnaliștilor turci, având mai multe conflicte cu colegii săi. Pe fondul acestei situații, în weekend, Denis a fost trimis în tribune de antrenorul Şenol Güneş (72 de ani) în meciul pierdut, acasă, cu Fenerbahce (2-3).

„Drăguş e talentat, dar își folosește greșit calitățile și e dezorganizat. Am vorbit cu el. Am vorbit și cu selecționerul României, cu Mircea Lucescu. Chiar el m-a sunat să se intereseze de situația lui Denis. Drăguș poate juca oriunde în atac, însă, cât timp n-are entuziasm, se va pierde. Un astfel de fotbalist ar trebui să dea minim cinci goluri din zece ocazii. Ceea ce Drăguș n-a făcut. Fie că muncește din greu și iese din criza actuală, fie că nu va mai fi aici“, a spus Şenol Güneş, fost selecționer al Turciei.

Acest avertisment al antrenorului a venit după partida cu Konyaspor, cea în care Drăguș a fost introdus pe teren, abia în minutul 90. Au urmat meciurile cu Hatayspor (1-1), Istanbul BB (1-0) și cu Goztepe (1-2). În toate, Drăguș a fost titular, semn că antrenorul Güneş chiar a avut răbdare cu el. Finalmente însă, când a văzut că Denis nu face ce trebuie pe teren, a urmat trimiterea fotbalistului în tribune, în weekend. Și, ulterior, Güneş și-a explicat, scurt, decizia: „Drăguș a avut mai multe șanse de a arăta ce poate. Acum evaluăm alți jucători“.

Și belgienii s-au păcălit cu el

Când a fost lansat de Academia Hagi și a strălucit la Viitorul / Farul, lumea fotbalului românesc a căzut la picioarele lui Drăguș. În acest context, transferul său la Standard Liege (Belgia), pentru 1,8 milioane de euro în 2019, trebuia să fie doar o prima etapă înainte ca Denis să facă pasul spre o formație și mai puternică. Ceea ce nu s-a întâmplat.

De fapt, Drăguș a tot fost „plimbat“ de belgieni la alte echipe, sub forma de împrumut, și a dat primele goluri pentru Standard abia în 2021. Adică, la doi ani după semnarea contractului cu această formație! Chiar și așa, Standard abia a așteptat să scape de Drăguș, ca să-și recupereze investiția. Iar acest lucru a devenit posibil cu contribuția lui Marius Șumudică. Acesta l-a luat pe Denis, la Gaziantep, sub forma de împrumut. Aici, românul a avut cel mai bun sezon de după plecarea din țară, reușind 14 goluri în stagiunea precedentă. Cu acest bilanț și profitând și de prezența atacantului în lotul României pentru Euro 2024, Standard Liege l-a vândut pe Denis, la Trabzonspor, în vară. Acum însă, turcii regretă mutarea, iar salvarea lor, temporară măcar, poate veni tot de la Șumudică. Pentru că acesta îl dorește pe Drăguș la Rapid, sub forma de împrumut. Antrenorul a admis însă, la Fanatik, că mutarea are șanse mici de realizare: „E greu. Are salariul de 1,5 milioane de euro pe sezon și un contract pe 4 ani!“.

Din iunie până acum, Drăguș are patru goluri dintre care trei pentru naționala României. Așa se și explică includerea sa în lotul lărgit pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor, ambele acasă, cu Kosovo (15 noiembrie) și cu Cipru (18 noiembrie).

Cariera lui Denis Drăguș până acum

Club Perioadă Meciuri / goluri

Viitorul / Farul 2017-2019 57 / 13

Standard Liege 2019-2024* 60 / 11

Crotone 2020-2021 9 / 0

Genoa 2023 5 / 0

Gaziantep 2023-2024 35 / 15

Trabzonspor 2024 15 / 1

*Între 2019 și 2024, a fost sub contract cu Standard Liege, însă clubul belgian l-a tot împrumutat la Crotone, Genoa și Gaziantep, înainte de a-l vinde la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com