Sume uriașe la întreținere, deși caloriferele au fost mai mult reci. „Vor veni facturi de 1.000 de lei în ianuarie”

Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la sistemul de termoficare. În multe blocuri, oamenii au de plătit sume foarte mari, chiar și de 750 de lei pentru un apartament cu două camere, deși caloriferele au fost mai mult reci, iar apa caldă a lipsit în mai multe zile friguroase. Chiar și așa, căldura a fost facturată, iar sumele sunt cu până la 30% mai mari față de iarna trecută.

Creșterile sunt puse pe seama majorării TVA și a scumpirii agentului termic. Administratorii de bloc avertizează că luna viitoare facturile ar putea fi și mai mari.

În blocurile din Capitală au apărut primele facturi din acest sezon rece, iar sumele i-au șocat pe locatari. Deși avariile au lăsat caloriferele reci zile la rând, costurile au crescut considerabil. La un apartament cu două camere, factura ajunge la 750 de lei, cu aproximativ 150 de lei mai mult față de anul trecut. Garsonierele au avut facturi de circa 400 de lei, iar la apartamentele cu trei camere nota de plată se apropie de 1.000 de lei.

„Pensionarii m-au anunțat că nu pot să plătească din cauza faptului că pensiile au fost micșorate, iar impozitele au fost mărite și ei se duc să plătească impozitul, și au spus că mă amână pe mine”, a afirmat un administrator de bloc, potrivit Antena 3 CNN.

Situații similare în țară

Problemele nu sunt doar în București. În Ploiești, oamenii au plătit cu câteva sute de lei mai mult doar pentru căldură, iar după adăugarea celorlalte cheltuieli, întreținerea a crescut semnificativ.

„Venea în jur de 600 de lei şi va veni 800 de lei. Metrul cub de apă rece s-a scumpit, a ajuns la aproape 8 lei. Vor veni facturi de 1.000 de lei în ianuarie”, a afirmat un alt administrator de bloc.

Și locuitorii din Constanța au fost surprinși să afle că factura a crescut cu aproximativ 50 de lei pentru fiecare apartament, din cauza majorării TVA.

„Pe decembrie o să vină pe 40 de zile şi o să fie jale. Pentru că au citit în noiembrie la sfârşit, asta înseamnă 40 de zile, deci o să fie mari”, a spus un locatar.

Facturile tot mai mari vor fi greu de achitat pentru mulți români, mai ales în contextul în care bugetele lor au fost deja puse sub presiune după ce impozitele au fost majorate cu peste 75% în acest an.