Ciolacu îl ironizează pe Bolojan după ce s-a lăudat cu recordul investiţiilor publice din 2025: „Este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026”

Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie.

”Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025! Focusul pe investiţii a dat roade (după multiple tentative de stopare a proiectelor începute), programele de dezvoltare au continuat să modernizeze România (bine că a fost abandonată ideea anulării Anghel Saligny) miliardele din PNRR au infuzat economia (mai puţin cele 7 miliarde pierdute)”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Preşedintele CJ Buzău a continuat: ”PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei. Alte două reuşite ale Guvernului Bolojan”.

În finalul postării, Ciolacu mai scrie: ”PPS: Este 9 ianuarie şi Romania încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, spune fostul premier de la PSD.

Reacţia lui Marcel Ciolacu a venit după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României.

Potrivit acestuia, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.