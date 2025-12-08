Transportul public spre Otopeni se schimbă: autobuzele care au trasee modificate

Traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul «Plecări», respectiv, de ieşire din terminalul «Sosiri», la Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), va fi restricţionat începând de luni, 8 decembrie, pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de construire a staţiei de metrou de pe Magistrala 6, iar transportul public va fi reorganizat pe o arteră nouă.

Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a reorganizat 100 şi 442 în zona aeroportului.

„Începând cu data de 8 decembrie 2025, de la ora 9:00, va fi restricţionat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul Plecări, respectiv, de ieşire din terminalul 'Sosiri', iar transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri de parcare din vecinătatea clădirii aeroportului”, a transmis STB.

În aceste condiţii, autobuzele liniilor 100 şi 442 vor circula în ambele sensuri pe noua arteră, ce va fi semnalizată cu balize direcţionale. Totodată, staţiile de la terminalul „Plecări” vor fi relocate pe prima bandă de lângă clădirea aeroportului